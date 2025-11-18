(UOL/FOLHAPRESS) - O Los Angeles Lakers terá um reforço a partir desta semana: o retorno de LeBron James. Ele perdeu o início da temporada por uma lesão no ciático e pode voltar no jogo contra o Utah Jazz.

Depois de passar um período de treinos com o South Bay Lakers, time da G-League (liga de desenvolvimento) afiliado à franquia da Califórnia, ele poderá fazer sua estreia na temporada 25/26 da NBA.

O comentarista Lucas Nepomoceno, no Fim de Papo Basquete, falou sobre a importância do retorno de LeBron neste momento, levando em conta o histórico de prêmios individuais do jogador.

"Pensando no que foi a carreira do LeBron até agora, ele foi um cara que quase sempre beliscou um prêmio. Beliscou um All-NBA, algumas vezes foi MVP, na maior parte da carreira foi All-NBA First Team, mas está sempre na briga por prêmios. Este ano ele já perdeu 14 jogos; o máximo que um jogador pode perder para continuar na disputa por prêmios são 17. Então, vamos ficar atentos: se ele já joga nesta quarta-feira (19) contra o Utah, se isso está na mente dele."

Lucas ainda lembrou que esta pode ser a última temporada de LeBron, cuja aposentadoria é cogitada por muitos no mundo da NBA, e destacou que o fã deve aproveitar o retorno.

"A gente não sabe até quando o LeBron James vai jogar, então aproveite. Se ele jogar nesta quarta-feira (19), assista, dê um jeito de assistir. Se ele jogar na próxima terça, se programe, porque pode ser a última temporada da carreira dele, pode ser, enfim, a reta final da carreira de um cara pra lá de lendário."

