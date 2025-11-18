SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A tetracampeã conseguiu deixar a turbulência nas Eliminatórias para trás e garantiu a vaga com goleada por 6 a 0 sobre a Eslováquia. A demonstração de força na reta final pode ser combustível para quebrar uma maldição.

A MALDIÇÃO DO 7 A 1

Desde que aplicou a goleada impiedosa na seleção brasileira e se sagrou campeã do mundo ao vencer a Argentina, com gol de Mario Götze, a Alemanha não tem conseguido bons resultados em Copas do Mundo.

Tanto em 2018, quando defendia o título, quanto em 2022, os alemães acabaram eliminados na fase de grupos. O problema não foi "só" as quedas, mas a maneira como elas aconteceram.

Na Rússia, a Alemanha foi lanterna do Grupo F, que também contava com Suécia, México e Coreia do Sul. A única vitória foi contra os suecos e, na rodada final, precisando de uma vitória, perdeu para os sul-coreanos de maneira surpreendente.

Quatro anos mais tarde, no Qatar, a queda veio no Grupo E. A chave era mais complicada, com Espanha, Japão e Costa Rica. Derrota para os japoneses na estreia, empate com La Roja e eliminação no saldo de gols, mesmo com triunfo sobre o combinado da América Central. Pelo menos não foi na lanterna.

A ALEMANHA NA COPA DO MUNDO

Os alemães chegaram a Copa do Mundo com a liderança no Grupo A das Eliminatórias Europeias. A campanha foi de cinco vitórias e uma derrota, com 16 gols marcados e apenas três sofridos.

Apesar dos números impressionantes, a Alemanha esteve ameaçada ao longo de todo o ciclo, muito por causa da derrota na estreia para a Eslováquia, principal concorrente no certame.

A seleção da Alemanha será cabeça de chave na Copa do Mundo. A Itália até está à frente na situação de momento do ranking da Fifa, mas não conseguiu vaga direta e precisará passar pela repescagem.