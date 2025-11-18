(UOL/FOLHAPRESS) - Após 11 anos vivendo na Califórnia, o bicampeão mundial Filipe Toledo decidiu voltar ao Brasil, trazendo consigo uma nova fase da vida: a paternidade de três filhos, a vontade de estar mais próximo da família e o desejo de se reconectar com a cultura e os fãs brasileiros.

Em entrevista ao UOL, ele falou sobre os desafios de conciliar carreira, filhos e a volta para casa.

TERCEIRO FILHO

O nascimento de Zain marcou o início dessa nova fase. Filipe lembra que voltar à rotina de bebê mexeu com tudo em casa.

É aquela coisa: a rotina. A gente se acostuma com ela. Voltar a viver isso tudo de novo, depois de sete anos, no começo é aquela sensação: 'Caraca, estou fazendo isso tudo de novo! Terceiro filho! Que doideira!'Filipe Toledo

Com o bebê saudável e a esposa, Ananda, recuperada, ele diz que tenta aproveitar cada detalhe. "Estamos em uma nova fase da nossa vida... Minha primeira filha já está com nove anos, e ele já está fazendo dois meses. Passa voando!"

ROTINA MUDA E A PARCERIA SEGURA TUDO

Entre viagens, treinos, jet lag e fraldas, Filipe reconhece que a base de tudo está na parceria com a esposa.

"Desde o primeiro dia em que a gente se conheceu, ela fechou comigo. A gente sentou, conversou e falou: 'Temos que tomar uma decisão.' Ela cuidaria da parte burocrática e dos filhos, e eu focaria em surfar", afirma.

FÉRIAS PROLONGADAS

A longa pausa antes do início da temporada 2026 veio da mudança no calendário da WSL, que empurrou o início do circuito para abril e deu aos surfistas um intervalo raro de sete meses longe das competições.

Para quem está há mais de uma década vivendo no ritmo frenético do Mundial, esse respiro virou quase um luxo ? especialmente para um pai de três.

"Um pai de três e um cara que já está há 12 anos no circuito. A gente aproveita qualquer mês, quaisquer dois meses, quaisquer férias que a gente pode ter. Eu vi uma galera falando: 'Pô, sete meses, mas, caraca, como é que vai ser?' Eu falei: 'Irmão, pra você, eu não sei. Mas pra mim, vai ser maravilhoso!'".

VOLTA AO BRASIL

A decisão de sair da Califórnia ?onde viveu por mais de uma década, construiu carreira e criou os dois primeiros filhos? foi longa, complexa e cheia de dúvidas.

"É difícil falar se é definitivo ou não é, será uma fase de adaptação de novo. Foram 11 anos na Califórnia, uma vida toda lá. O Brasil é o meu lugar, onde nasci, é a minha cultura. Tem uma grande parte da minha família aqui também. Tem muita coisa legal acontecendo no Brasil para mim, para a minha família. Quero poder estar mais presente, mais perto, quero poder ir no campeonato da molecada, incentivar, viajar mais pelo Brasil, surfar mais aqui."

RECONEXÃO

A volta ao Brasil também passa por outro ponto que Filipe não esconde: este é um momento-chave para reconstruir sua relação com o público e trabalhar sua imagem de forma mais próxima.

"Tem coisa que estava acontecendo aqui. Tem o Beyond [the Club], que é a piscina de onda, as lojas do Let's Poke que estão indo super bem, a Ecoboard, o Circuito Kids on Fire. Tem muita coisa na minha mão onde a gente cria essa conexão com os fãs, com a molecada, com os ídolos."

Ele sabe que, enquanto esteve longe, Gabriel Medina e Italo Ferreira mantiveram presença constante no Brasil ? seja nas redes sociais, em campanhas publicitárias ou em aparições públicas ?e isso ajudou a solidificar suas imagens por aqui. Agora, ele enxerga sua própria chance de ocupar parte desse espaço.

"É aquilo que você falou: Medina e Italo estão aqui no Brasil, aparecendo toda hora. Instagram, publicidade... É o momento de eu trabalhar minha imagem, construir meu sonho para, lá na frente, eu estar tranquilo e curtir cada vez mais com a família."