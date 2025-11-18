RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo inicia nesta terça-feira (18) a venda de ingressos para sua Fan Fest de transmissão da final da Libertadores, dia 29 de novembro, no Maracanã. Porém, apesar de ser um evento rubro-negro, o clube terá que cumprir algumas regras exigidas pela Conmebol.

SOMENTE MARCAS QUE PATROCINAM A COMPETIÇÃO

Uma das exigências é a proibição de exibição de qualquer marca que não seja patrocinadora da competição. Com isso, os parceiros oficiais do Flamengo só poderão fazer suas ativações na área externa do estádio.

O protocolo é que a Fan Fest seja um evento Conmebol, inclusive com a venda de bebidas das marcas que patrocinam a Libertadores.

A entidade sul-americana também já sinalizou positivamente para que o Palmeiras realize um evento nos mesmos padrões em sua sede. No entanto, o adversário do Rubro-Negro ainda não confirmou oficialmente se fará uma Fan Fest no Allianz Parque.

As vendas exclusivas para sócios do Flamengo vão até o próximo dia 21. Já no dia 22 se inicia a comercialização para o público geral com preços a partir de R$ 100 a inteira.

São esperadas mais de 60 mil pessoas no Maracanã para assistir à partida nos telões do estádio. O clube pretende trazer cantores rubro-negros famosos para animar o público assim como aconteceu em 2019, quando também realizou evento no local para transmitir o épico título de virada, por 2 a 1, sobre o River Plate.

FAN FEST EM LIMA

O UOL apurou que, além da Fan Fest do Flamengo, no Maracanã, a Conmebol também deverá realizar a sua própria em Lima, no Peru, onde ocorrerá a final. O evento tem se tornado uma tradição nas cidades-sedes das decisões do torneio. A entidade, porém, ainda não confirmou e nem divulgou maiores informações.

Nos últimos anos, a atração era gratuita e contava com área interativa, peças e artigos raros envolvendo os finalistas, troféu da Libertadores e setor com gastronomia e shows.