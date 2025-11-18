SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O último dia de Data Fifa definirá mais oito seleções classificadas para a Copa do Mundo ?cinco na Europa e três na Concacaf. Entre elas, quatro novatas podem se garantir, enquanto outras tentam quebrar um longo jejum.

AS LUTAS

Bélgica, País de Gales e Macedônia do Norte brigam por uma vaga. Os belgas lideram a chave e podem se classificar mesmo se perderem ?a depender do resultado do outro jogo da chave.

Espanha e Turquia terão confronto direto. Os espanhóis são favoritos a ficarem com a vaga já que os turcos precisarão de uma goleada histórica para reverterem o cenário.

A Suíça vive cenário parecido contra Kosovo. As seleções se enfrentam em confronto direto por uma vaga, mas o cenário é completamente favorável aos suíços.

Áustria x Bósnia e Escócia x Dinamarca são verdadeiras finais. Os vencedores de cada duelo se garantem na Copa do Mundo. Austríacos e dinamarqueses chegam com a vantagem do empate nos duelos.

Suriname e Panamá podem decidir classificado no saldo. As seleções estão igualadas em pontos e, se vencerem, definirão o classificado da chave A da Concacaf no saldo de gols.

Jamaica e Curaçao fazem final. As seleções se enfrentam em solo jamaicano, sendo que os visitantes têm a vantagem do empate por estarem um ponto na frente.

Honduras, Costa Rica e Haiti batalham por uma vaga. As três seleções chegam à última rodada emboladas na chave, sendo que os hondurenhos lideram e têm confronto direto com os costa-riquenhos. Haitianos podem se aproveitar do resultado.

POSSÍVEIS ESTREANTES E JEJUNS

Kosovo e Macedônia do Norte tentam surpreender na Europa. Os kosovares nunca se classificaram para a Copa, enquanto os macedônios até chegaram à repescagem para 2022, bateram a Itália, mas caíram para Portugal.

Suriname e Curaçao sonham com uma vaga inédita. Os dois países buscaram jogadores nascidos na Holanda, fortaleceram suas seleções e aproveitaram as ausências de EUA, México e Canadá nas Eliminatórias para surpreenderem.

Haiti e Jamaica tentam quebrar jejum na América Central. Os haitianos disputaram apenas a Copa de 1974 e nunca mais conseguiram se classificar. Os jamaicanos não jogam o Mundial desde 1998, quando eram treinados pelo brasileiro René Simões.

Três seleções europeias vivem longo jejum. A Turquia não joga uma Copa há 23 anos. A última participação foi em 2002, justamente quando ficou com o terceiro lugar. Escócia e Áustria não disputam o Mundial desde 1998.

DO QUE CADA SELEÇÃO EUROPEIA PRECISA

Bélgica

Vitória sobre Liechtenstein

Empate + empate em País de Gales x Macedônia do Norte

Empate + vitória da Macedônia do Norte por até seis gols de diferença

Empate + vitória de País de Gales por até 10 gols de diferença

Derrota + empate em País de Gales x Macedônia do Norte

Macedônia do Norte

Vitória sobre País de Gales + derrota da Bélgica

Vitória sobre País de Gales por sete gols + empate da Bélgica

País de Gales

Vitória sobre a Macedônia do Norte + derrota da Bélgica

Vitória sobre a Macedônia do Norte por 11 gols + empate da Bélgica

Espanha

Vitória ou empate contra a Turquia

Derrota por até seis gols de diferença

Turquia

Vitória sobre a Espanha por sete gols de diferença ou mais

Áustria

Vitória ou empate com a Bósnia

Bósnia

Vitória sobre a Áustria

Dinamarca

Vitória ou empate com a Escócia

Escócia

Vitória sobre a Dinamarca

Suíça

Vitória ou empate com Kosovo

Derrota por até cinco gols para Kosovo

Kosovo

Vitória por seis gols ou mais contra a Suíça

Grupos na Europa

Grupo B

Suíça - 13 pontos (saldo +12)

Kosovo - 10 pontos (saldo +1)

Eslovênia - 3 pontos

Suécia - 1 ponto

Grupo C

Dinamarca - 11 pontos

Escócia - 10 pontos

Grécia - 6 pontos

Belarus - 1 ponto

Grupo E

Espanha - 15 pontos (saldo +19)

Turquia - 12 pontos (saldo +5)

Geórgia - 3 pontos

Bulgária - 0 ponto

Grupo H

Áustria - 18 pontos

Bósnia - 16 pontos

Romênia - 10 pontos

Chipre - 8 pontos

San Marino - 0 ponto

Grupo J

Bélgica - 15 pontos (saldo +15)

Macedônia do Norte - 13 pontos (saldo +9)

País de Gales - 13 pontos (saldo +4)

Cazaquistão - 8 pontos

Liechtenstein - 0 ponto

E na Concacaf?

Panamá

Vitória sobre El Salvador + empate ou derrota de Suriname

Empate com El Salvador + derrota do Suriname

Suriname

Vitória sobre Guatamala + empate ou derrota do Panamá

Empate com Guatemala + empate ou derrota do Panamá

Jamaica

Vitória sobre Curaçao

Curaçao

Vitória ou empate contra Jamaica

Honduras

Vitória sobre Costa Rica + Haiti vencer e não tirar o saldo

Vitória sobre Costa Rica + empate ou derrota do Haiti

Empate com Costa Rica + derrota do Haiti

Haiti

Vitória elástica sobre Nicarágua + vitória curta de Honduras

Vitória sobre Nicarágua + empate ou derrota de Honduras

Costa Rica

Vitória sobre Honduras + empate ou derrota do Haiti

Grupos da Concacaf

Grupo A

Suriname - 9 pontos (saldo +5)

Panamá - 9 pontos (saldo +2)

Guatemala - 5 pontos

El Salvador - 2 pontos

Grupo B

Curaçao - 11 pontos

Jamaica - 10 pontos

Trinidad e Tobago - 6 pontos

Bermudas - 0 ponto

Grupo C

Honduras - 8 pontos (saldo +3)

Haiti - 8 pontos (saldo +1)

Costa Rica - 6 pontos (saldo +2)

Nicarágua - 4 pontos

Jogos importantes

16h45 - Áustria x Bósnia

16h45 - Espanha x Turquia

16h45 - Kosovo x Suíça

16h45 - Escócia x Dinamarca

16h45 - Bélgica x Liechtenstein

16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte

22h - Jamaica x Curaçao

22h - Guatemala x Suriname

22h - Panamá x El Salvador

22h - Costa Rica x Honduras

22h - Haiti x Nicarágua


