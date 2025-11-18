SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O último dia de Data Fifa definirá mais oito seleções classificadas para a Copa do Mundo ?cinco na Europa e três na Concacaf. Entre elas, quatro novatas podem se garantir, enquanto outras tentam quebrar um longo jejum.
AS LUTAS
Bélgica, País de Gales e Macedônia do Norte brigam por uma vaga. Os belgas lideram a chave e podem se classificar mesmo se perderem ?a depender do resultado do outro jogo da chave.
Espanha e Turquia terão confronto direto. Os espanhóis são favoritos a ficarem com a vaga já que os turcos precisarão de uma goleada histórica para reverterem o cenário.
A Suíça vive cenário parecido contra Kosovo. As seleções se enfrentam em confronto direto por uma vaga, mas o cenário é completamente favorável aos suíços.
Áustria x Bósnia e Escócia x Dinamarca são verdadeiras finais. Os vencedores de cada duelo se garantem na Copa do Mundo. Austríacos e dinamarqueses chegam com a vantagem do empate nos duelos.
Suriname e Panamá podem decidir classificado no saldo. As seleções estão igualadas em pontos e, se vencerem, definirão o classificado da chave A da Concacaf no saldo de gols.
Jamaica e Curaçao fazem final. As seleções se enfrentam em solo jamaicano, sendo que os visitantes têm a vantagem do empate por estarem um ponto na frente.
Honduras, Costa Rica e Haiti batalham por uma vaga. As três seleções chegam à última rodada emboladas na chave, sendo que os hondurenhos lideram e têm confronto direto com os costa-riquenhos. Haitianos podem se aproveitar do resultado.
POSSÍVEIS ESTREANTES E JEJUNS
Kosovo e Macedônia do Norte tentam surpreender na Europa. Os kosovares nunca se classificaram para a Copa, enquanto os macedônios até chegaram à repescagem para 2022, bateram a Itália, mas caíram para Portugal.
Suriname e Curaçao sonham com uma vaga inédita. Os dois países buscaram jogadores nascidos na Holanda, fortaleceram suas seleções e aproveitaram as ausências de EUA, México e Canadá nas Eliminatórias para surpreenderem.
Haiti e Jamaica tentam quebrar jejum na América Central. Os haitianos disputaram apenas a Copa de 1974 e nunca mais conseguiram se classificar. Os jamaicanos não jogam o Mundial desde 1998, quando eram treinados pelo brasileiro René Simões.
Três seleções europeias vivem longo jejum. A Turquia não joga uma Copa há 23 anos. A última participação foi em 2002, justamente quando ficou com o terceiro lugar. Escócia e Áustria não disputam o Mundial desde 1998.
*
DO QUE CADA SELEÇÃO EUROPEIA PRECISA
Bélgica
Vitória sobre Liechtenstein
Empate + empate em País de Gales x Macedônia do Norte
Empate + vitória da Macedônia do Norte por até seis gols de diferença
Empate + vitória de País de Gales por até 10 gols de diferença
Derrota + empate em País de Gales x Macedônia do Norte
Macedônia do Norte
Vitória sobre País de Gales + derrota da Bélgica
Vitória sobre País de Gales por sete gols + empate da Bélgica
País de Gales
Vitória sobre a Macedônia do Norte + derrota da Bélgica
Vitória sobre a Macedônia do Norte por 11 gols + empate da Bélgica
Espanha
Vitória ou empate contra a Turquia
Derrota por até seis gols de diferença
Turquia
Vitória sobre a Espanha por sete gols de diferença ou mais
Áustria
Vitória ou empate com a Bósnia
Bósnia
Vitória sobre a Áustria
Dinamarca
Vitória ou empate com a Escócia
Escócia
Vitória sobre a Dinamarca
Suíça
Vitória ou empate com Kosovo
Derrota por até cinco gols para Kosovo
Kosovo
Vitória por seis gols ou mais contra a Suíça
Grupos na Europa
Grupo B
Suíça - 13 pontos (saldo +12)
Kosovo - 10 pontos (saldo +1)
Eslovênia - 3 pontos
Suécia - 1 ponto
Grupo C
Dinamarca - 11 pontos
Escócia - 10 pontos
Grécia - 6 pontos
Belarus - 1 ponto
Grupo E
Espanha - 15 pontos (saldo +19)
Turquia - 12 pontos (saldo +5)
Geórgia - 3 pontos
Bulgária - 0 ponto
Grupo H
Áustria - 18 pontos
Bósnia - 16 pontos
Romênia - 10 pontos
Chipre - 8 pontos
San Marino - 0 ponto
Grupo J
Bélgica - 15 pontos (saldo +15)
Macedônia do Norte - 13 pontos (saldo +9)
País de Gales - 13 pontos (saldo +4)
Cazaquistão - 8 pontos
Liechtenstein - 0 ponto
E na Concacaf?
Panamá
Vitória sobre El Salvador + empate ou derrota de Suriname
Empate com El Salvador + derrota do Suriname
Suriname
Vitória sobre Guatamala + empate ou derrota do Panamá
Empate com Guatemala + empate ou derrota do Panamá
Jamaica
Vitória sobre Curaçao
Curaçao
Vitória ou empate contra Jamaica
Honduras
Vitória sobre Costa Rica + Haiti vencer e não tirar o saldo
Vitória sobre Costa Rica + empate ou derrota do Haiti
Empate com Costa Rica + derrota do Haiti
Haiti
Vitória elástica sobre Nicarágua + vitória curta de Honduras
Vitória sobre Nicarágua + empate ou derrota de Honduras
Costa Rica
Vitória sobre Honduras + empate ou derrota do Haiti
Grupos da Concacaf
Grupo A
Suriname - 9 pontos (saldo +5)
Panamá - 9 pontos (saldo +2)
Guatemala - 5 pontos
El Salvador - 2 pontos
Grupo B
Curaçao - 11 pontos
Jamaica - 10 pontos
Trinidad e Tobago - 6 pontos
Bermudas - 0 ponto
Grupo C
Honduras - 8 pontos (saldo +3)
Haiti - 8 pontos (saldo +1)
Costa Rica - 6 pontos (saldo +2)
Nicarágua - 4 pontos
Jogos importantes
16h45 - Áustria x Bósnia
16h45 - Espanha x Turquia
16h45 - Kosovo x Suíça
16h45 - Escócia x Dinamarca
16h45 - Bélgica x Liechtenstein
16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte
22h - Jamaica x Curaçao
22h - Guatemala x Suriname
22h - Panamá x El Salvador
22h - Costa Rica x Honduras
22h - Haiti x Nicarágua