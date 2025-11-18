SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pequena ilha de Curaçao está muito perto de se tornar o menor país a disputar uma Copa do Mundo. nesta terça-feira (18), a seleção faz uma verdadeira final contra a Jamaica e pode até empatar para alcançar sua primeira participação em Mundiais.

FAMOSA PELO TURISMO, NÃO PELO FUTEBOL

Curaçao tem cerca de 160 mil habitantes. A população total da ilha corresponde a 1,4% dos habitantes totais da cidade de São Paulo, a mais populosa do Brasil. O estádio do país, Ergilio Hato, tem capacidade para 10 mil torcedores.

A população de Curaçao é consideravelmente menor que a da Islândia, país menos populoso a jogar a Copa até nesta terça-feira (18). Em 2018, quando disputou o Mundial, a nação europeia tinha cerca de 400 mil habitantes.

A diferença fica ainda mais gritante em termos territoriais. Cabo Verde é o atual menor país, em termos territoriais, a se classificar para um Copa, com 4.033 km² de área. Curaçao tem somente 444 km².

O esporte nunca foi o ponto forte de Curaçao. O turismo sempre foi o que mais atraiu atenção para a pequena nação por causa das praias paradisíacas e dos diversos pontos favoráveis à prática do mergulho. No ano passado, cerca de 700 mil turistas passaram pela ilha. O beisebol é a principal modalidade esportiva da nação.

LIGAÇÃO COM A HOLANDA

Curaçao é um país autônomo da Holanda internamente, uma vez que tem governo, parlamento e moeda própria. Entretanto, ainda depende do Reino Neerlandês para relações exteriores e de defesa.

Curaçao e Holanda são seleções diferentes no futebol, mas ainda têm alguma ligação. A Federação de Futebol de Curaçao foi oficializada em 2010, após a dissolução da União de Futebol das Antilhas Holandesas e é filiada à Concacaf.

A federação de futebol da pequena ilha tem buscado jogadores nascidos na Holanda para fortalecer a equipe. Entre os destaques da equipe estão os irmãos Juninho e Leandro Bacuna, ambos nascidos na cidade holandesa de Groningen, e o atacante Kastaneer, natural de Rotterdam. A fórmula é parecida com o que Suriname, ex-colônia holandesa, vem fazendo.

CAMPANHAS HISTÓRICAS

Curaçao lidera o Grupo B das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo faltando apenas mais uma rodada. nesta terça-feira (18), a seleção joga por uma vitória ou um empate contra a Jamaica, fora de casa, às 22h (de Brasília), para garantir sua vaga. Mesmo que não vá direto, a tendência é que o país vá, pelo menos, para a repescagem mundial.

A campanha nas atuais Eliminatórias impressiona. A seleção "pulou" a primeira fase, venceu todos os quatro jogos que fez na segunda e tem três vitórias e dois empates na parte final da competição.

A seleção é considerada uma das que mais cresceram ao longo dos últimos anos após um breve sucesso entre os anos 70 e 80, mas com Antilhas Holandesas. Em meio ao processo de recrutamento de jogadores nascidos na Holanda e com ascendência, a equipe disputou duas edições da Copa Ouro recentes, principal competição continental da Concacaf ?chegou nas quartas de final em 2019.

O salto fica evidenciado no ranking da Fifa. O país já foi o 183° e, atualmente, aparece na 82ª posição.