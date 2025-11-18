SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo será campeão brasileiro se repetir os resultados que conseguiu no primeiro turno contra os cinco rivais que tem pela frente no Brasileiro.

DESEMPENHOS IGUAIS

Flamengo e Palmeiras têm mais cinco jogos pela frente no Brasileiro. A dupla terá como adversários em comum Atlético-MG, Fluminense e Ceará. O Fla ainda vai encarar Bragantino e Mirassol, enquanto o Alviverde terá Vitória e Grêmio nos duelos restantes.

Ambos os times somaram 13 pontos nas últimas cinco rodadas do primeiro turno. Eles venceram quatro jogos e empataram o outro, curiosamente na mesma rodada, a penúltima.

Sendo assim, o Flamengo manteria a vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileiro e seria campeão com um total de 84 pontos ?o Alviverde ficaria com 81. O Rubro-Negro tomou a ponta no última final de semana, após vencer o Sport e ver o rival perder para o Santos.

A diferença do primeiro turno para cá está nos outros compromissos fora do Brasileiro. Àquela altura, entre julho e agosto, a dupla ainda estava nas oitavas de final da Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores. Agora, a única pausa será no dia 29 de novembro, quando eles disputarão a final do torneio continental.

Cruzeiro e Mirassol, que fecham o G4, não teriam chance nem sequer de ameaçar a dupla na briga pela taça. A distância dos mineiros para o Flamengo é de sete pontos, enquanto o time do interior paulista está 12 atrás.

*

COMO FORAM OS JOGOS NO 1° TURNO

Flamengo

Flamengo 1 x 0 Fluminense

Bragantino 1 x 2 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Ceará 1 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 1 Mirassol

Palmeiras

Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG

Fluminense 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Grêmio

Vitória 2 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Ceará

CALENDÁRIO DA DUPLA

Flamengo

19/11 - Fluminense x Flamengo - Brasileiro

22/11 - Flamengo x Bragantino - Brasileiro

25/11 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileiro

29/11 - Flamengo x Palmeiras - Libertadores

03/12 - Flamengo x Ceará - Brasileiro*

07/12 - Mirassol x Flamengo - Brasileiro*

Palmeiras

19/11 - Palmeiras x Vitória - Brasileiro

22/11 - Palmeiras x Fluminense - Brasileiro

25/11 - Grêmio x Palmeiras - Brasileiro

29/11 - Flamengo x Palmeiras - Libertadores

03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileiro*

07/12 - Ceará x Palmeiras - Brasileiro*

* Data a serem confirmadas