SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo será campeão brasileiro se repetir os resultados que conseguiu no primeiro turno contra os cinco rivais que tem pela frente no Brasileiro.
DESEMPENHOS IGUAIS
Flamengo e Palmeiras têm mais cinco jogos pela frente no Brasileiro. A dupla terá como adversários em comum Atlético-MG, Fluminense e Ceará. O Fla ainda vai encarar Bragantino e Mirassol, enquanto o Alviverde terá Vitória e Grêmio nos duelos restantes.
Ambos os times somaram 13 pontos nas últimas cinco rodadas do primeiro turno. Eles venceram quatro jogos e empataram o outro, curiosamente na mesma rodada, a penúltima.
Sendo assim, o Flamengo manteria a vantagem para o Palmeiras na liderança do Brasileiro e seria campeão com um total de 84 pontos ?o Alviverde ficaria com 81. O Rubro-Negro tomou a ponta no última final de semana, após vencer o Sport e ver o rival perder para o Santos.
A diferença do primeiro turno para cá está nos outros compromissos fora do Brasileiro. Àquela altura, entre julho e agosto, a dupla ainda estava nas oitavas de final da Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores. Agora, a única pausa será no dia 29 de novembro, quando eles disputarão a final do torneio continental.
Cruzeiro e Mirassol, que fecham o G4, não teriam chance nem sequer de ameaçar a dupla na briga pela taça. A distância dos mineiros para o Flamengo é de sete pontos, enquanto o time do interior paulista está 12 atrás.
*
COMO FORAM OS JOGOS NO 1° TURNO
Flamengo
Flamengo 1 x 0 Fluminense
Bragantino 1 x 2 Flamengo
Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
Ceará 1 x 1 Flamengo
Flamengo 2 x 1 Mirassol
Palmeiras
Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG
Fluminense 1 x 2 Palmeiras
Palmeiras 1 x 0 Grêmio
Vitória 2 x 2 Palmeiras
Palmeiras 2 x 1 Ceará
CALENDÁRIO DA DUPLA
Flamengo
19/11 - Fluminense x Flamengo - Brasileiro
22/11 - Flamengo x Bragantino - Brasileiro
25/11 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileiro
29/11 - Flamengo x Palmeiras - Libertadores
03/12 - Flamengo x Ceará - Brasileiro*
07/12 - Mirassol x Flamengo - Brasileiro*
Palmeiras
19/11 - Palmeiras x Vitória - Brasileiro
22/11 - Palmeiras x Fluminense - Brasileiro
25/11 - Grêmio x Palmeiras - Brasileiro
29/11 - Flamengo x Palmeiras - Libertadores
03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileiro*
07/12 - Ceará x Palmeiras - Brasileiro*
* Data a serem confirmadas