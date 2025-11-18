SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Flamengo já definiram a logística para a viagem à Lima, para a disputa da final da Copa Libertadores, no dia 29, no estádio Monumental.

Os finalistas têm jogos decisivos pelo Brasileiro fora de casa na semana da decisão (ambos na terça-feira, 25, às 21h30). O Alviverde visita o Grêmio em Porto Alegre, e o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV.

O Palmeiras definiu que a melhor estratégia é seguir para Lima diretamente de Porto Alegre. Dois fatores pesaram nessa decisão: os atletas fazem um voo a menos (Porto Alegre-São Paulo, com 1h45 de duração) e têm um tempo de descanso maior após o jogo de terça-feira. A previsão de chegada ao Peru é na parte da tarde.

Além disso, o regulamento da Conmebol exige que a delegação chegue à sede da final na quarta-feira (26).

O Flamengo, por sua vez, priorizou a festa com sua torcida e vai retornar ao Rio de Janeiro antes da final. O clube volta ao Rio após o jogo contra o Galo, realiza um treino na manhã do dia 26, no Ninho do Urubu, e seguirá para Lima na parte da tarde. A chegada ao Peru acontecerá à noite.

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Flamengo se reuniram para montar a logística do chamado "AeroFla", onde os torcedores acompanharão o trajeto da delegação rubro-negra até o aeroporto do Galeão para o embarque à Lima. A Prefeitura estima que cerca de dez mil pessoas participarão do evento. O percurso terá início na saída do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Os treinos da equipe de Abel Ferreira serão no Estádio do Alianza Lima, conhecido como Alejandro Villanueva.

Já o Flamengo treinará nos dias 27 e 28 de novembro no centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol. O local foi o mesmo utilizado pelo clube em 2019