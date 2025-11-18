SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói da seleção brasileira nos dois últimos jogos pela Copa do Mundo sub-17, João Pedro já treina com o profissional do Santos, mas ainda aguarda uma chance para estrear pelo profissional alvinegro.

O arqueiro está no clube paulista desde os nove anos e começou a trabalhar com o time profissional em julho de 2025. No ano passado, João Pedro assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, válido até abril de 2027.

O goleiro, inclusive, não escondeu a felicidade por treinar ao lado do ídolo Neymar: "É sensacional. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Desde quando ele [Neymar] chegou no Santos, eu não tinha voltado ao profissional. E poder treinar junto, conversar é algo inexplicável, porque eu só o via pela TV", disse em entrevista ao Santos.

Com 1,99m de altura, João Pedro escolheu ir para o gol quando ainda estava no futsal do Gremetal. Ele chegou ao Santos por indicação do preparador de goleiros da base e começou no sub-11. Pela seleção, tem passagens pelo sub-15 e sub-17.

Jogava de fixo, só que a escolinha não tinha goleiro e todo dia que faltava, eu pedia: posso ir para o gol. Então peguei um carinho enorme pela posição e avisei os meus pais. Meu pai foi contra na primeira vez, só que depois me apoiou bastante, tanto ele quanto a minha mãe, para seguir na posição.

João Pedro agora aguarda a chance de estrear pelo profissional do clube paulista. Ele chegou a ser relacionado pelo técnico Fábio Carille nos embates contra Amazonas, Mirassol, Vila Nova e Paysandu, no ano passado, pela Série B do Brasileiro.