LILLE, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira está escalada para o último amistoso do ano com mudanças nas laterais e no gol. O técnico Carlo Ancelotti optou por Wesley, na direita, e Caio Henrique, na esquerda.
O primeiro entra no lugar do cortado Gabriel Magalhães, o que faz com que Eder Militão volte para a zaga.
Já Caio Henrique substitui Alex Sandro. É que Ancelotti quer dar mais minutos para observar o jogador, que briga por uma das vagas na Copa.
No gol, Bento ganha mais uma chance, já que Ederson atuou contra o Senegal.
No mais, Ancelotti mantém a formação no 4-2-4 que deu certo contra Senegal e, principalmente, a Coreia do Sul.
O Brasil vai a campo com: Bento, Wesley, Eder Militão, Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.
Diferentemente do que fez contra o Japão, as mudanças na seleção de um jogo da data Fifa para o outro não são tão radicais. O Brasil começa com a mesma estrutura.
O jogo contra a Tunísia acontece em Lille, na França, local em que a torcida da seleção africana marca presença significante. A bola rola às 16h30 (de Brasília).
Depois de encarar os tunisianos, o Brasil só volta a jogar em março de 2026, já na última data Fifa antes da convocação final para a Copa 2026.