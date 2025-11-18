LILLE, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Com um pênalti perdido por Paquetá, o Brasil empatou com a Tunísia na última partida da equipe de Ancelotti em 2025. O amistoso terminou 1 a 1, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

A seleção brasileira não teve a melhor das atuações e até começou perdendo, quando tomou o gol de Mastouri, no primeiro tempo.

Estêvão apareceu para cobrar um pênalti e evitar mais uma derrota neste ciclo de altos, baixos e reconstrução.

O Brasil poderia ter virado, mas Paquetá perdeu um pênalti no segundo tempo. Estêvão ainda estava em campo, mas por ordem de Ancelotti não cobrou a segunda penalidade que o Brasil teve no jogo.

Ancelotti usou novamente a formação com quatro atacantes, mas desta vez não houve brilho tão forte diante de uma Tunísia bem fechada.

Foi o oitavo jogo do Brasil com Ancelotti. O retrospecto até agora tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Em um jogo que também serviu para testes, o Brasil teve em campo participações de Vitor Roque e Fabinho, que foram novidades na convocação para a data Fifa atual.

A seleção brasileira volta a campo em março de 2026, nos Estados Unidos, para a última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo. Os rivais serão França e Croácia.

O SUSTO NO CONTRA-ATAQUE

A seleção brasileira foi a campo com três mudanças com relação à vitória por 2 a 0 contra Senegal, no sábado (15): Bento, Wesley e Caio Henrique entraram; Éderson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães, cortado por lesão, deixaram o time.

Como esperado, o estádio foi tomado pela torcida tunisiana, que criou um clima que em nada lembrava um jogo amistoso.

Jogando com três zagueiros, a Tunísia veio com uma proposta de se fechar com devoção à marcação e tentar contra-ataques. A principal válvula de escape estava no lado esquerdo, com o veloz Abdi. O ala tornou o primeiro tempo um caos para Wesley.

O auge foi a jogada que resultou no gol tunisiano. Wesley errou o domínio, a Tunísia se armou rapidamente, e Abdi achou um ótimo passe para Mastouri. Cara a cara com Bento, ele não perdeu. A recomposição brasileira não foi suficiente. O time estava desorganizado.

Wesley, inclusive, escapou de levar o segundo amarelo na jogada do gol adversário. Acertou um tunisiano na tentativa de parar a jogada, o árbitro deu vantagem e não puniu disciplinarmente o lateral.

Depois disso, Danilo já começou a aquecer no banco.

Na arquibancada, loucura total - transgredindo os padrões de comportamento das arenas modernas. Sinalizadores, bombas e uma festa absurda da torcida tunisiana.

ESTÊVÃO APARECEU

O Brasil tinha mais a bola, mas só conseguiu o gol em uma jogada relativamente fortuita. Ao tentar afastar a bola pelo alto, Bronn tocou o braço nela ao duelar com Militão. O VAR entrou em ação, e a arbitragem marcou pênalti. A batida foi sem titubear. Firme, certeira.

Estêvão evitou o pior em um primeiro tempo marcado pela falha de Wesley. O lateral-direito, inclusive, foi um dos substituídos já no intervalo. Danilo foi a campo. O zagueiro do Flamengo voltou aos velhos tempos, na lateral, com a manutenção de Militão como defensor central.

PROBLEMAS E TESTES DO SEGUNDO TEMPO

O Brasil também voltou com Vitor Roque logo no início do segundo tempo. O atacante teve vida difícil entre os zagueiros tunisianos.

Ancelotti mexer por testes e também de forma forçada. Militão saiu machucado. Veio a nova chance para Fabrício Bruno, após o erro contra o Japão.

Fabinho e Paquetá entraram nos lugares da dupla Casemiro e Bruno Guimarães. Nova cara para o meio-campo.

POR QUE ESTÊVÃO NÃO BATEU?

Paquetá, inclusive, foi quem pegou a bola quando o Brasil teve a chance da virada. Vitor Roque sofreu pênalti, aproveitando trapalhada de Sassi na área.

Houve uma conversa entre o zagueiro Marquinhos e o banco. Mesmo com Estêvão em campo, Ancelotti indicou e Paquetá ficou com a bola. Cobrou e perdeu. Isolou e mandou pelos ares a possibilidade mais clara de que o Brasil se despedisse de 2025 com uma vitória.

Como requinte de crueldade, Estêvão ainda acertou a trave no último lance do Brasil no jogo.

BRASIL

Bento, Wesley (Danilo), Eder Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Paquetá); Rodrygo (Luiz Henrique), Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque) e Vini Jr. T.: Carlo Ancelotti

TUNÍSIA

Dahmen, Meriah, Talbi e Bronn; Valery, Sassi, Skhiri, Hannibal Mejbri (Chaouat) e Abdi (Ben Ouanes); Saad (Achouri) e Mastouri (Gharbi). T.: Sami Trabelsi.

Local: Decathlon Arena, em Lille (FRA)

Árbitro: Jérôme Brisard (FRA)

Assistentes: Alexis Auger e Erwan Finjean (FRA)

Cartões amarelos: Wesley (BRA); Abdi (TUN)

Gols: Mastouri, 22'/1ºT (0-1); Estêvão, 44'/1ºT (1-1)