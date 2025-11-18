(UOL/FOLHAPRESS) - Parecia mais um jogo fácil para a Espanha vencer e terminar as Eliminatórias Europeias com 100% de aproveitamento, mas a Turquia dificultou a vida de La Roja na última rodada em duelo disputado em Sevilla, que terminou empatado por 2 a 2.
Com um pé e meio na Copa, a Espanha só perderia a vaga direta se tomasse uma goleada de 7 a 0 para a Turquia. E Dani Olmo deixou essa missão ainda mais difícil ao abrir o placar para a Espanha logo aos 3 minutos.
No entanto, Gul deixou tudo igual ainda na primeira etapa, anotando o primeiro gol sofrido pelos espanhóis nessas eliminatórias. Os turcos chegaram a virar com Ozcan na volta do intervalo, mas a Espanha empatou com Oyarzabal.
Com o resultado, a Espanha perde o 100% de aproveitamento nas eliminatórias, mas garante vaga na Copa do Mundo 2026 ao se classificar em 1º lugar com 16 pontos. A Turquia vai para a repescagem ao passar em 2º lugar com 13 pontos.
No outro jogo do grupo, a Bulgária venceu a Geórgia por 2 a 1, e as duas seleções terminam as eliminatórias com 3 pontos cada.
SELEÇÕES 100% NO VELHO CONTINENTE
Com o empate, a Espanha perdeu a oportunidade de se juntar à Noruega e Inglaterra, seleções que terminaram as Eliminatórias Europeias com 100% de aproveitamento.
As seleções de Erling Haaland e Harry Kane venceram seus oito jogos e terminaram como líderes dos grupos I e K, respectivamente, que contavam com uma seleção a mais em suas chaves.
A Inglaterra foi a única seleção europeia a terminar as eliminatórias sem sofrer gols. A Espanha vinha em busca de igualar essa marca, mas Gul impediu esse feito ao marcar o primeiro gol sofrido pelos espanhóis. Já a Noruega, apesar de vencer todos seus jogos, tomou 5 gols nessas eliminatórias.
GOLS E DESTAQUES
1 x 0: A Espanha abriu o placar logo aos 3 minutos de partida, com Dani Olmo. O meia recebeu passe preciso de Cucurella dentro da área e bateu no canto direito para superar o goleiro Bayindir.
Espanha no controle. Após abrir o placar, a Espanha continuou mandando na partida, mas sem conseguir finalizar no gol da Turquia.
Defesaça em dose dupla de Bayindir! Próximo de 30 minutos de partida, o goleiro turco evitou que a Espanha ampliasse a vantagem em duas oportunidades, ambas vindas dos pés de Dani Olmo. Na primeira, o meia espanhol acertou um chute buscando o ângulo, mas Bayindir tirou com a ponta dos dedos. Após cobrança de escanteio, novamente Olmo arriscou de fora da área e Bayindir fez mais uma grande defesa.
1 x 1: A Turquia chegou ao empate aos 41 minutos do 1º tempo com Gul. Após cobrança de escanteio, o atacante turco aproveitou sobra na pequena área e empurrou para o fundo do gol de Simón.
ESPANHA
Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Merino (Ferran Torres), Aleix García, Fabián Ruiz (Fornals); Pino (Baena), Olmo (Lopez), Oyarzabal (Samu). T.: Luis de la Fuente.
TURQUIA
Bayindir; Kadioglu (Eskihellac), Soyuncu, Akaydin, Demiral (Akcicek), Celik; Ozcan (Karazor), Kokcu, Kahveci (Sari), Yilmaz; Gul (Muldur). T.: Vincenzo Montella.
Local: Estádio de La Cartuja, Sevilla (Espanha)
Árbitro: Felix Zwayer (Espanha)
Cartões amarelos: Gul, Ozcan, Demiral, Eskihellac e Bayindir (TUR); Baena (ESP)
Gols: Dani Olmo (ESP), 3' do 1º tempo (1-0); Gul (TUR), 41' do 1º tempo (1-1); Ozcan (TUR), 10' do 2º tempo (1-2); Oyarzabal (ESP), 17' do 2º tempo (2-2)