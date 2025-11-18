A seleção brasileira jogou mal e empatou com a Tunísia por 1 a 1, no final da tarde desta terça-feira (18) na Decathlon Arena, em Lille (França), em seu último compromisso no ano de 2025. O resultado ficou marcado pelo pênalti desperdiçado pelo meio-campista Lucas Paquetá, aos 32 minutos do segundo tempo.

Desta forma o técnico Carlo Ancelotti somou o seu segundo empate no comando do Brasil. Em oito partidas, o italiano tem também quatro vitórias e duas derrotas no comando da equipe verde-amarela.

Após a boa atuação diante de Senegal, havia a expectativa de que o time brasileiro voltasse a apresentar um bom futebol. Além disso, Ancelotti optou por fazer poucas mudanças no time titular, o que criou a impressão de que a equipe manteria o alto nível de atuação.

Porém, o que se viu foi a baixa produtividade do quarteto ofensivo formado por Matheus Cunha, Estêvão, Rodrygo e Vinicius Júnior, que encontraram muitas dificuldades para achar espaços numa defesa tunisiana muito fechada.

Na defesa, a opção por laterais mais ofensivos (Wesley e Caio Henrique) acabou oferecendo espaços para o contra-ataque da Tunísia. E foi justamente desta forma que a seleção africana abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Wesley errou domínio de bola e Abdi aproveitou para avançar pela esquerda e levantar a bola na área, onde Mastouri, com muita liberdade, teve tempo para dominar e bater para superar o goleiro Bento.

A desvantagem deu um novo ímpeto ofensivo ao Brasil, que continuava com dificuldades de encontrar oportunidades de finalizar. Até que, aos 39 minutos, Estêvão cruzou na área, onde a bola bateu no braço de Bronn. Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz confirmou a penalidade máxima e Estêvão cobrou com muita qualidade para igualar o marcador.

Após o intervalo, Ancelotti realizou algumas mudanças em sua equipe, entre elas a entrada em campo de Lucas Paquetá. E o jogador do West Ham (Inglaterra) teve participação direta no resultado final da partida. Isto porque, aos 32 minutos da etapa final, desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia garantir a vitória do Brasil.

Agora, a seleção brasileira volta a entrar em ação apenas na Data Fifa de março, quando enfrentará duas equipes europeias, provavelmente a França e a Croácia.

Amistoso | brasil | Copa do Mund | data Fifa | Esportes | futebol | Seleção Brasileira | Tunísia