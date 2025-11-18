SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo já tem 39 seleções classificadas para o torneio que será disputado em 2026, das 48 no total. Delas, cinco garantiram vaga nesta terça-feira (18), e o UOL resume o que aconteceu.
QUEM GARANTIU VAGA HOJE
A Bélgica foi mais uma a se garantir na Copa do Mundo. A seleção belga goleou Liechtenstein por 7 a 0, em casa, confirmando a liderança do Grupo J. Eles serão cabeça de chave na competição de seleções.
Escócia, Suíça, Espanha e Áustria também confirmaram um lugar na Copa do Mundo ao vencerem seus respectivos grupos nas Eliminatórias.
A Escócia bateu a Dinamarca de maneira emocionante, a Suíça empatou com Kosovo e a Áustria conseguiu a igualdade diante da Bósnia para sacramentar a vaga. Mesmo com o empate diante da Turquia, a Espanha se classificou com tranquilidade.
E AS OUTRAS SEIS VAGAS RESTANTES?
Quatro delas serão preenchidas por seleções europeias, que disputarão a repescagem local. Ela ocorrerá em março e contará com 12 países na disputa. Os segundos de cada grupo das Eliminatórias e quatro campeões de chave vindos da Liga das Nações.
Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Kosovo, Dinamarca, País de Gales, Turquia e Bósnia ficaram entre as segundas colocadas. Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte vão via Liga das Nações.
As seleções serão divididas em quatro potes, e a Fifa realizará um sorteio para definir o chaveamento do mata-mata. Serão quatro chaves, com uma semifinal e uma final para cada parte do chaveamento.
As outras duas vagas sairão da repescagem intercontinental. Seis seleções, Bolívia, Nova Caledônia, Repúbica Democrática do Congo e Iraque, além das duas que vêm da Concacaf, serão divididas em duas chaves de mata-mata.
As duas melhores no ranking da Fifa já estão nas "finais". As outras serão sorteadas e jogarão duas semifinais, em jogo único, no mês de março.
VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
ÁFRICA
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
AMÉRICA DO SUL
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE
-
ÁSIA
Arábia Saudita
Austrália*
Coreia do Sul
Irã
Japão
Jordânia
Qatar
Uzbequistão
EUROPA
Alemanha
Croácia
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Bélgica
Espanha
Escócia
Suíça
Áustria
OCEANIA
Nova Zelândia
* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia