SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo já tem 39 seleções classificadas para o torneio que será disputado em 2026, das 48 no total. Delas, cinco garantiram vaga nesta terça-feira (18), e o UOL resume o que aconteceu.

QUEM GARANTIU VAGA HOJE

A Bélgica foi mais uma a se garantir na Copa do Mundo. A seleção belga goleou Liechtenstein por 7 a 0, em casa, confirmando a liderança do Grupo J. Eles serão cabeça de chave na competição de seleções.

Escócia, Suíça, Espanha e Áustria também confirmaram um lugar na Copa do Mundo ao vencerem seus respectivos grupos nas Eliminatórias.

A Escócia bateu a Dinamarca de maneira emocionante, a Suíça empatou com Kosovo e a Áustria conseguiu a igualdade diante da Bósnia para sacramentar a vaga. Mesmo com o empate diante da Turquia, a Espanha se classificou com tranquilidade.

E AS OUTRAS SEIS VAGAS RESTANTES?

Quatro delas serão preenchidas por seleções europeias, que disputarão a repescagem local. Ela ocorrerá em março e contará com 12 países na disputa. Os segundos de cada grupo das Eliminatórias e quatro campeões de chave vindos da Liga das Nações.

Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Kosovo, Dinamarca, País de Gales, Turquia e Bósnia ficaram entre as segundas colocadas. Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte vão via Liga das Nações.

As seleções serão divididas em quatro potes, e a Fifa realizará um sorteio para definir o chaveamento do mata-mata. Serão quatro chaves, com uma semifinal e uma final para cada parte do chaveamento.

As outras duas vagas sairão da repescagem intercontinental. Seis seleções, Bolívia, Nova Caledônia, Repúbica Democrática do Congo e Iraque, além das duas que vêm da Concacaf, serão divididas em duas chaves de mata-mata.

As duas melhores no ranking da Fifa já estão nas "finais". As outras serão sorteadas e jogarão duas semifinais, em jogo único, no mês de março.

VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Sedes

Canadá

Estados Unidos

México

ÁFRICA

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

AMÉRICA DO SUL

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE

-

ÁSIA

Arábia Saudita

Austrália*

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Qatar

Uzbequistão

EUROPA

Alemanha

Croácia

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Bélgica

Espanha

Escócia

Suíça

Áustria

OCEANIA

Nova Zelândia

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia


