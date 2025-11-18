SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão da seleção brasileira, Marquinhos vê a equipe em momento mais estável com Ancelotti. Após início turbulento de 2025, com riscos nas Eliminatórias, o time se encaixa mais com os desafios nos amistosos.
Ainda sobre o Brasil de Ancelotti, Marquinhos explicou que o momento é de otimismo. O treinador ainda realizará alguns testes antes da Copa do Mundo, fundamentais na opinião do capitão.
"A gente sabe que aconteceu o mesmo comigo no clube. A gente começou mal uma temporada. A gente sabe que depende muito da gente, do nosso empenho, do nosso crescimento, no momento certo, na hora certa. Eu acho que isso vem acontecendo. A gente vem mostrando esse crescimento, essa evolução", disse, antes de concluir:
"Como eu disse, muita coisa para analisar. O Mister fazendo os testes dele, que é normal, é o momento de fazer isso. E a gente fica feliz de estar num momento aqui na seleção muito mais estável do que a gente estava no começo desse ciclo", analisou.
Agora, o Brasil só volta a campo em março, para disputar amistosos contra seleções europeias. Serão os últimos desafios antes da Copa do Mundo.