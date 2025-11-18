(UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Sport de virada por 3 a 2 nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Artur e Kadir, duas vezes, fizeram os gols da vitória do Fogão após Léo Pereira e Rafael Thyere abrirem 2 a 0 de vantagem para o Sport. O gol da vitória, marcado por Kadir, aconteceu nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Botafogo chega a 55 pontos e sobe para a 5ª posição, entrando no G5 ao "roubar" a vaga do Bahia, que tem 53 pontos e ainda joga na rodada.

Já rebaixado, o resultado não muda nada na vida do Sport, que segue na lanterna do campeonato com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo joga em casa novamente, contra o Grêmio, no sábado. O próximo compromisso do Sport é em casa, contra o Vitória, no domingo.

DOIS MESES SEM VENCER

O Sport chega a doze partidas sem vencer. O time pernambucano não vence um jogo desde o dia 21 de setembro, quando bateu o Corinthians por 1 a 0 no Recife.

Agora são nove derrotas e três empates do Sport nesse período de quase dois meses.

GOLS E DESTAQUES

0 x 1: Léo Pereira abriu o placar para o Sport aos 13 minutos do 1º tempo. O atacante recebeu passe em profundidade de Lucas Limas, ganhou na velocidade de Vitinho e bateu na saída de Léo Linck.

0 x 2: Aos 27 minutos do 1º tempo, Lucas Lima lançou bola na área e Rafael Thyere fez o segundo do Sport cabeceando no ângulo.

1 x 2: O Botafogo diminuiu a desvantagem com dois minutos após o Sport abrir 2 a 0. Artur recebeu cruzamento de Alex Telles e fuzilou o gol de Gabriel.

Chris Ramos sente as costas. Luan Cândido, do Sport, acerta Chris Ramos com uma joelhada nas costas em uma disputa pelo alto. Ramos recebe atendimento médico, tenta continuar na partida mas, sentindo muitas dores, pede a substituição. Kadir entra no lugar do camisa 9.

Início do 2º tempo. O técnico Davide Ancelotti fez logo duas substituições no intervalo, colocando Barrera e Mateo Ponte nos lugares de Jeffinho e Vitinho.

Que paulada! Alex Telles chegou na lateral da área e bateu forte cruzado de canhota e Savarino tentou desviar de cabeça mas mandou pela linha de fundo.

2 x 2: O Botafogo chegou ao gol de empate aos 12 minutos do 2º tempo. Kadir recebeu na área passe de Danilo, dominou a bola, usou o corpo para se proteger do zagueiro e bateu cruzado.

Perdeu a chance... Artur puxou contra-ataque para o Fogão mas errou o passe para Danilo. O time carioca subia com quatro jogadores contra dois, desperdiçando uma boa vantagem numérica para fazer o 3 a 2.

Chuvarada no Rio. Restando 15 minutos para o fim do jogo, a chuva aperta no Nilton Santos e dá uma esfriada no jogo. O gramado fica pesado, os jogadores do Sport começam a catimbar, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos passa a marcar mais faltas e a conversar com um e outro. Enfim, o jogo fica picotado e a bola não rola...

3 x 2: Kadir vira para o Botafogo nos acréscimos da partida. O atacante foi acionado na área por Danilo e mandou um foguete de pé direito. A bola ainda bate no travessão e morre no fundo do gol. Vitória do Botafogo e fim de papo no Engenhão!

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Cartões amarelos: Alex Telles e Kadir (BOT); Lucas Kal, Gabriel Vasconcelos, Aderlan e Igor Cariús (SPO)

Gols: Léo Pereira (SPO), 13' do 1º tempo (0-1); Rafael Thyere (SPO), 27' do 1º tempo (0-2); Artur (BOT), 29' do 1º tempo (1-2); Kadir (BOT), 12' do 2º tempo (2-2); Kadir (BOT), 12' do 48º tempo (3-2)

BOTAFOGO

Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Danilo, Marlon Freitas, Savarino (Montoro); Artur, Jeffinho (Jordan Barrera), Chris Ramos (Kadir). T.: Davide Ancelotti.

SPORT

Gabriel Vasconcelos; Igor Cariús, Lucas Kal (Sérgio Oliveira), Rafael Thyere, Aderlan; Rivera, Luan Cândido, Lucas Lima (Barletta); Matheusinho (Hyoran), Léo Pereira (Kevyson), Pablo (Romarinho). T.: César Lucena.