SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Eliminatórias para a Copa do Mundo chegaram ao fim em todos os continentes, e 22 seleções disputarão as repescagens, em março, de olho nas seis vagas restantes na competição.
REPESCAGEM EUROPEIA
Ao todo, 16 seleções vão disputar a repescagem europeia, que dará quatro vagas na Copa do Mundo. 12 delas ficaram em segundo nos seus grupos durante as Eliminatórias e outras quatro foram campeãs de seus grupos na Liga das Nações.
Garantiram lugar na repescagem via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.
Garantiram vaga na repescagem via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.
As seleções serão divididas em quatro potes com quatro seleções cada, e um sorteio será realizado pela Fifa nesta quinta-feira (20), às 9h (de Brasília). Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas "finais" de cada chaveamento.
As vencedoras das decisões vão à Copa. Serão jogos únicos nas duas fases.
Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia
Pote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia
Pote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo
Pote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte.
REPESCAGEM INTERCONTINENTAL
Seis seleções brigam por duas vagas na Copa do Mundo nesta repescagem. Ela conta com um representante da América do Sul, um da África, um da Ásia, um da Oceania e dois da América Central e do Norte.
Se garantiram na disputa: Bolívia, Nova Caledônia, República Democrática do Congo, Iraque, Suriname e Jamaica.
A Fifa sorteará duas chaves de mata-mata nesta quinta-feira (20). Iraque e RD Congo já estão garantidos nas "finais" por terem ranking melhor. As outras quatro terão os seus confrontos definidos no sorteio ? Suriname e Jamaica não podem se enfrentar por serem da mesma confederação. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.
Partidas únicas serão disputadas. Elas serão realizadas no México, uma das sedes da Copa do Mundo do ano que vem.
Semifinais
Jamaica x Bolívia ou Nova Caledônia
Suriname x Bolívia ou Nova Caledônia
Finais*
Iraque x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia
RD Congo x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia
* Dependem do chaveamento sorteado
QUEM ESTÁ NA COPA
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
América Central e do Norte
Curaçao
Haiti
Panamá
Ásia
Arábia Saudita
Austrália*
Coreia do Sul
Irã
Japão
Jordânia
Qatar
Uzbequistão
Europa
Alemanha
Áustria
Bélgica
Croácia
Escócia
Espanha
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Suíça
Oceania
Nova Zelândia
* A Austrália fica no Oceania, mas joga pela Ásia