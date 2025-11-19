LILLE, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Richarlison viveu uma situação diferente nesta Data Fifa. Pela primeira vez desde que o italiano assumiu o cargo, o atacante do Tottenham não entrou em campo.

Até os jogos contra Senegal e Tunísia, o Pombo era, ao lado de Bruno Guimarães, o único jogador que havia jogado nas seis partidas da Era Ancelotti. Mas ele deixou os duelos de Londres e Lille sem atuar um minuto sequer.

A ausência que dá pistas sobre uma posição que ainda não tem um dono: a de centroavante. Por mais que Ancelotti tenha escalado uma equipe com 4 atacantes ?Rodrygo, Estêvão, Vini Jr. e Matheus Cunha?, nenhum deles é o chamado "camisa 9". Uma figura que o italiano quer ter no banco de reservas, para usar em situações específicas de jogo.

"Pode ser que precisemos de uma referência como atacante, em alguns jogos, em alguns momentos do jogo. Temos tempo para avaliar isso e tentar encontrar um de referência no próximo seis meses", disse o treinador, antes da partida contra a Tunísia.

O treinador já disse mais de uma vez que está à procura de um "atacante diferente", com características que os quatro titulares não têm: a capacidade de fazer pivô e ter mais presença de área, por exemplo.

Richarlison era a primeira opção para este perfil, mas os seis jogos sem gols ?e o longo jejum pela seleção (não marca desde a Copa de 2022)? abriram o leque de Ancelotti.

QUAIS SÃO AS OPÇÕES

O treinador já citou nominalmente Pedro, do Flamengo, como um atleta que gostaria de testar. Neste caso, a lesão no antebraço atrapalhou os planos. Igor Jesus, ex-Botafogo e nesta quarta-feira (19) no Nottingham Forest, é outro nome na lista, já foi testado e poderia voltar.

A novidade desta Data Fifa foi Vitor Roque, do Palmeiras. Ele jogou o segundo tempo contra a Tunísia e, apesar das dificuldades de participar do jogo por causa da defesa rival, sofreu o segundo pênalti do jogo, desperdiçado por Lucas Paquetá.

O FATOR ENDRICK

Quem ainda tem chances de ganhar uma oportunidade, nas palavras do próprio Ancelotti, é Endrick. O atacante do Real Madrid tem recebido escassas oportunidades na equipe de Xabi Alonso, mas está de saída para o Lyon ? deve ser emprestado a partir de janeiro de 2026.

Com um contrato que prevê pelo menos 25 jogos como titular, é certo que o centroavante terá chances em duelos da Liga Francesa e da Europa League. Sendo assim, ele volta a entrar na briga.

"Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038. Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades", disse o treinador, em entrevista à revista Placar.

O tempo para Endrick, Pedro, Igor Jesus, Vitor Roque (e até o próprio Richarlison) mostrarem serviço é curto: em março, a seleção disputa os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. França e Croácia devem ser confirmadas como adversárias.