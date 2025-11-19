(UOL/FOLHAPRESS) - Os problemas físicos não têm fim no São Paulo. Para o clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20), o técnico Hernán Crespo tem garantidos apenas três meio-campistas.
O Majestoso acontece nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.
MEIO-CAMPO BALEADO
Luiz Gustavo, Alisson e Pablo Maia são as únicas certezas no setor. Bobadilla, que serve a seleção do Paraguai, ainda é dúvida.
Rodriguinho, que vinha em fase final de recuperação após reclamar de dores no joelho, está fora. O cria da base sofreu com uma gripe que dificultou o retorno.
ALTERNATIVAS
Dessa forma, o Tricolor deve ir com um trio de meias mais defensivos. Caso Bobadilla reúna condições, poderia atuar à frente de Luiz Gustavo e Pablo Maia.
Caso o paraguaio não esteja às ordens, a alternativa deve ser por Alisson, que perdeu espaço após a saída do técnico Luís Zubeldía.
TRÊS CONVOCADOS
Além de Bobadilla, o Tricolor tem outros dois convocados: o zagueiro Nahuel Ferraresi e o atacante Gonzalo Tapia.
Segundo apurou o UOL, Ferraresi será o primeiro a se reapresentar. Tapia e Bobadilla, enquanto isso, retornam apenas na quinta de manhã, horas antes do clássico.
A tendência, no entanto, é que os três estejam à disposição de Crespo, que já tem problemas com o sistema defensivo baleado.
PROVÁVEL TIME
Um possível São Paulo para o Majestoso teria: Rafael: Sabino, Alan Franco e Ferraresi; Cédric Soares, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson) e Patryck; Luciano e Tapia.