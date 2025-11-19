SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Puma anunciaram, nesta quarta-feira (19), o lançamento da nova camisa do clube paulista. Ela é uma homenagem ao programa de sócios-torcedores Avanti e está disponível apenas para os seus associados.

A estreia da nova camisa será nesta quarta-feira, no jogo contra o Vitória, no Allianz Parque. A bola rola às 19h30 (de Brasília), em partida adiantada da 37ª rodada do Brasileirão.

A nova peça tem linhas horizontais em verde e branco. A aposta é em um modelo mais "retrô", com gola polo e mangas mais compridas que as habituais.

O conceito consiste em mostrar "o Palmeiras como um estilo de vida", fazendo referência a uma fala de Abel Ferreira.

A frase "Quando surge o Alviverde", que inicia o hino do Palmeiras, também faz parte da camisa. As cores da bandeira da Itália são destaque.

O zagueiro Bruno Fuchs, o lateral Giay, o meia Allan e o técnico Abel Ferreira são os destaques do anúncio.

A nova camisa custa R$ 499,99. A venda exclusiva para sócios acontece no site PalmeirasStore.com e nas lojas físicas da Palmeiras Store.