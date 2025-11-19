SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zagueiro mais caro do futebol brasileiro, Vitor Reis está no Girona há pouco mais de três meses, mas já se tornou pilar do técnico Míchel e tem mais minutos no Campeonato Espanhol do que Lamine Yamal, do Barcelona.

O QUE ACONTECEU

'Esquecido' no Manchester City, o zagueiro de 19 anos foi emprestado ao Girona no meio do ano. O ex-Palmeiras chegou ao clube inglês em janeiro, mas atuou em apenas quatro jogos ?totalizando 226 minutos em campo? e foi cedido para ter mais rodagem.

O defensor foi apresentado como "rei" e já é, com folga, o sub-20 com mais minutos nesta edição do Espanhol. Vitor Reis tem 888 minutos em campo, contra 792 de Arda Guler (Real Madrid), 774 de Huijsen (Real Madrid) e 692 de Cubarsí (Barcelona) e 634 de Lamine Yamal (Barcelona).

Ele, inclusive, foi titular nos últimos seis jogos do Girona por La Liga, e não foi substituído em nenhum deles.

A mudança também foi a "última cartada" de Vitor Reis para tentar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, segundo Rafael Reis, colunista do UOL. O jogador ainda busca a sua primeira convocação pela principal.

O jogador, inclusive, foi apontado como "zagueiro da seleção para as próximas Copas" por João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, em entrevista recente ao Charla Podcast.

"Será o zagueiro da seleção para as próximas três ou quatro Copas do Mundo. [...] Esse moleque é muito diferente. Na parte técnica, no físico, no mental, de liderar", disse João Paulo Sampaio ao Charla Podcast.

Porém, a luta de Vitor Reis neste momento é para tirar o Girona do Z3 do Espanhol. O time é o 18º colocado, com 10 pontos em 12 jogos.

Além disso, a transferência do zagueiro para o Manchester City virou discussão judicial. A Justiça de São Paulo determinou que o Palmeiras apresente a documentação da venda do jogador ao clube inglês, concretizada em janeiro deste ano, após processo iniciado pela Agon, ligada ao agente Luiz Rocha. A empresa alega que tinha um documento que lhe dava exclusividade na intermediação de uma transferência de Vitor Reis com o exterior, com 10% de comissão.