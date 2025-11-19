SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar a pressão para o adversário. Uma tática comum no futebol, embora não cause efeito em equipes "cascudas" com elencos blindados. É o caso de Palmeiras e Flamengo, mas os dois têm um ingrediente diferente nesta reta final de temporada.

TIRO SAIU PELA CULATRA?

No início de novembro, após o Palmeiras retomar a liderança do Brasileirão, o UOL publicou que Abel Ferreira e companhia tinham uma tática para minar a confiança do Flamengo. O objetivo era manter a ponta até a final da Libertadores.

Porém, duas derrotas nas últimas duas rodadas minaram mesmo os planos do Palmeiras. No momento, o Flamengo é líder com três pontos de vantagem sobre o Alviverde.

Agora, a reportagem ouviu que quem esfrega as mãos, é o Flamengo. Filipe Luís e companhia estão em excelentes condições para encaminhar o título antes da final da Libertadores.

Internamente, no entanto, o Flamengo evita o clima de "oba-oba" e sabe das dificuldades que pode enfrentar antes da decisão. Em especial, o clássico contra o Fluminense, é tratado como mais uma final.

Mesmo assim, diante das condições que a tabela se apresenta, o clube carioca pode até empatar no Fla-Flu que, mesmo assim, segue na liderança. Ainda que o Palmeiras vença seu compromisso.

EMPATE NA CLASSIFICAÇÃO?

É uma possibilidade. Se o Flamengo perder o clássico, e o Palmeiras bater o Vitória em São Paulo, a liderança muda de mãos. O Verdão levaria vantagem no número de vitórias (22 a 21).

Nessas condições, a final da Libertadores ganharia um apelo ainda maior para as duas equipes. É a chance de se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da competição continental e entrar "mais leve" na reta final do Brasileirão.

OS JOGOS ATÉ A FINAL DA LIBERTADORES

Flamengo e Palmeiras terão três compromissos espremidos em sete dias antes da final da Libertadores.

O Rubro-Negro carioca encara o Fluminense nesta quarta-feira, recebe o Bragantino no sábado e visita o Atlético-MG na próxima terça-feira (25), antes de embarcar para Lima.

Nos mesmos dias, o Verdão enfrenta Vitória, Fluminense e Grêmio. As duas primeiras partidas serão disputadas no Allianz Parque, enquanto a terceira, em Porto Alegre.