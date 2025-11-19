RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram punidos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão dos erros no clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileirão, no Morumbis.

Os dois foram suspensos por 40 dias (para cada um) pela 2ª Comissão Disciplinar.

Como a decisão foi em primeira instância, cabe recurso no Pleno.

A lógica da contagem de dias para a suspensão foi: 20 dias pelo lance do pênalti que não foi marcado contra o Palmeiras e mais dez dias para cada expulsão ignorada (Andreas Pereira e Gustavo Gómez).

As decisões da arbitragem foram decisivas em um clássico que terminou 3 a 2 para o Palmeiras, de virada.

Tanto Abatti quanto Ilbert foram denunciados com base no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição por "deixar de cumprir as regras da modalidade".

No mesmo julgamento, os dirigentes do São Paulo Rui Costa e Carlos Belmonte foram advertidos por declarações contra a arbitragem.

"Nós temos que respeitar as decisões de campo. Não cabe a Justiça Desportiva revisar as decisões da arbitragem. Mas os erros não são de interpretação. São erros escandalosos. O pênalti não marcado é que não permite interpretação alguma. Escancaradamente era um lance de pênalti e o VAR deveria intervir. Também assim com a entrada do Andreas e a cotovelada do Gómez. Não interferir na decisão de campo não se confunde com não poder punir os árbitros. São erros gravíssimos. Não dá para compreender por que o VAR não interveio nos lances", votou o relator do caso, o auditor Luiz Gabriel Batista Neves.

QUANDO COMEÇA A PUNIÇÃO?

A punição vale a partir desta quinta-feira, dia seguinte ao julgamento ?salvo a concessão de eventual efeito suspensivo.

nesta quarta-feira (19), Abatti está escalado como AVAR2 no jogo entre Santos e Mirassol, pelo Brasileirão.

Desde o São Paulo x Palmeiras, Abatti só apitou jogos da Série B (Athletico-PR x Ferroviária e Atlético-GO x Operário), além de ter sido AVAR2 também no Mirassol x Botafogo.

Ilbert não voltou às escalas da comissão de arbitragem para a Série A desde o clássico. Só foi o VAR no América-MG x Cuiabá, pela Série B.