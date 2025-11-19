SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 já tem suas 42 vagas diretas preenchidas ?outras seis virão da repescagem? e já é possível afirmar que o Brasil e outras 11 seleções serão cabeças de chave no sorteio do próximo dia 5 de dezembro.
Mesmo com o modelo de 48 seleções, é possível que se formem "grupos da morte". Tudo dependerá de como ficarão os outros potes e como a Fifa vai encaixar as seleções vindas da repescagem.
A única mudança possível em comparação a como foi feita a divisão dos potes nos últimos anos diz respeito à repescagem. Anteriormente, as seleções que se classificaram nesta instância iam direto para o "Pote 4", mas existe a possibilidade de que a medida seja abolida.
OS CABEÇAS DE CHAVE
Três dos 12 grupos que serão formados já têm a primeira equipe definida como cabeça de chave. Canadá, Estados Unidos e México sediarão a Copa do Mundo e, por isso, estão garantidos. Os outros nove grupos terão cabeças de chave com base no ranking da Fifa.
A seleção brasileira é um desses casos. O Brasil é o quinto no ranking da Fifa, de acordo com a atualização desta quarta-feira (19), e confirmou a classificação para a Copa do Mundo com o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.
Além do Brasil, a Argentina também vai representar o continente como cabeça de chave, sendo a segunda no ranking.
Espanha (1º), França (3º), Inglaterra (4º), Portugal (6º), Holanda (7°), Bélgica (8°) e Alemanha (9°) serão os demais cabeças de chave. Os belgas foram os últimos a garantirem posição, uma vez que se classificaram nesta terça-feira (18).
A Itália foi quem se deu mal. Por ter ido para a repescagem e ainda não ter vaga garantida, a seleção perdeu posições no ranking ?era 9ª e caiu para 12ª? e não será cabeça de chave mesmo que se classifique.
GRUPOS DA MORTE?
São muitas seleções de tradição que não estão entre as cabeças de chave. Croácia e Marrocos estiveram entre as quatro melhores da última Copa do Mundo, disputada no Qatar. Elas aparecem na 10ª e 11ª posições, respectivamente.
Colômbia, Uruguai e Senegal são outros combinados considerados fortes entre as 20 melhores seleções do mundo. É bem provável que o trio esteja no "Pote 2".
A Noruega é mais uma surpresa que pode complicar grupos na Copa do Mundo. Haaland e companhia tiveram campanha praticamente perfeita nas Eliminatórias e carregam sonho antigo de um país inteiro.
A Itália pode contribuir para esse grupo da morte hipotético. Resta saber se vai conseguir a classificação para a Copa do Mundo, já que ficou fora das duas últimas, e os moldes do sorteio. Inicialmente, ela cairia no "Pote 4", assim como todos os outros da repescagem.
É importante destacar outras seleções interessantes que também vão para a repescagem. É o caso de Irlanda, Dinamarca e Polônia.
*
VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
América Central e do Norte
Curaçao
Haiti
Panamá
Ásia
Arábia Saudita
Austrália*
Coreia do Sul
Irã Japão
Jordânia
Qatar
Uzbequistão
Europa
Alemanha
Áustria
Bélgica
Croácia
Escócia
Espanha
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Suíça
Oceania
Nova Zelândia
* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia
REPESCAGEM EUROPEIA
Ao todo, 16 seleções vão disputar a repescagem europeia, que dará quatro vagas na Copa do Mundo. 12 delas ficaram em segundo nos seus grupos durante as Eliminatórias e outras quatro foram campeãs de seus grupos na Liga das Nações.
Garantiram lugar na repescagem via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.
Garantiram vaga na repescagem via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.
As seleções serão divididas em quatro potes com quatro seleções cada, e um sorteio será realizado pela Fifa nesta quinta-feira (20), às 9h (de Brasília). Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas "finais" de cada chaveamento.
As vencedoras das decisões vão à Copa. Serão jogos únicos nas duas fases.
Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e UcrâniaPote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e EslováquiaPote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e KosovoPote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte.
REPESCAGEM INTERCONTINENTAL
Seis seleções brigam por duas vagas na Copa do Mundo nesta repescagem. Ela conta com um representante da América do Sul, um da África, um da Ásia, um da Oceania e dois da América Central e do Norte.
Se garantiram na disputa: Bolívia, Nova Caledônia, República Democrática do Congo, Iraque, Suriname e Jamaica.
A Fifa sorteará duas chaves de mata-mata nesta quinta-feira (20). Iraque e RD Congo já estão garantidos nas "finais" por terem ranking melhor. As outras quatro terão os seus confrontos definidos no sorteio ? Suriname e Jamaica não podem se enfrentar por serem da mesma confederação. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.
Partidas únicas serão disputadas. Elas serão realizadas no México, uma das sedes da Copa do Mundo do ano que vem.
Semifinais
Jamaica x Bolívia ou Nova Caledônia
Suriname x Bolívia ou Nova Caledônia
Finais*
Iraque x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia
RD Congo x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia
* Dependem do chaveamento sorteado