Cinco duplas brasileiras vão disputar as oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei de praia em Adelaide (Austrália). Quatro delas selaram a classificação na madrugada desta quarta-feira (19): Thâmela e Vic; Carol Solberg e Rebeca; Evandro e Arthur Lanci; e André e Renato. Na terça (18), as campeãs olímpicas Ana Patrícia já haviam selado a vaga na próxima fase. Já George e Saymon se despediram da competição após derrota no primeiro jogo da fase eliminatória. Os jogos das oitavas ocorrerão a partir de 0h (horário de Brasília) desta quinta (20), com transmissão ao vivo online na Volleyball World TV.

Primeiros brasileiros a entrar em quadra nesta madrugada, André e Renato sobraram diante dos austríacos Hammarberg e Berger: venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/14. Os próximos adversários serão os suecos Hölting Nilsson e Andersson.

Na sequência, Evandro e Arthur Lanci saíram na frente contra os neozelandeses Fuller e ODea. Os brasileiros fecharam o primeiro set em 21/15, mas cederam ao empate na parcial seguinte por 17/21. O terceiro e decisivo set foi o mais acirrado: Evandro e Arthur salvaram três match points antes de ganhar a parcial por 25 a 23 e a partida por 2 sets a 1. Nas oitavas, eles terão pela frente a dupla Krattiger e Dillier, da Suíça.

É, [a vitória] dá moral para o nosso time, e com certeza para os próximos jogos a gente já passando por esse momento, é... a gente já vai estar um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas, cara, vitória é vitória, com um tie-break desse. Todo mundo gostou do jogo, a torcida achou, ficou maravilhada com a partida, e é isso que é importante também, é dar um espetáculo pra galera que está aqui acompanhando, analisou Arthur Lanci.

Quem também batalhou em quadra para arrancar a classificação foi a dupla Thâmela e Vic, número um do ranking mundial. As adversárias francesas Placette e Richard levaram a melhor no primeiro set por 21 a 17. Na parcial seguinte, as brasileiras reagiram: ganharam por 15/21 e o jogo seguiu para o terceiro e último set. Na parcial decisiva, as francesas desperdiçaram um match point, o primeiro da partida, e as brasileiras aproveitaram para fechar na frente por 19/17 e cravar a vitória de virada por 2 sets a 1. Na próxima fase, a dupla Amarelinha medirá forças com as ucranianas Lazarenko e Romaniuk.

Então eu acho que o segredo foi a gente sempre manter o pensamento positivo, né? Foi como eu falei, aqui é um campeonato especial, um campeonato muito difícil, que todo jogo é jogo, todo jogo é jogado. E eu acho que a diferença é você manter a cabeça positiva que vai dar certo. E eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso bem, pontuou Vic.

Já pela manhã, Carol e Rebecca não tiveram dificuldades para superar as australianas Fleming e Fejes por 2 sets a 0 (21/14 e 21/18). Nas oitavas, as brasileiras vão encarar as alemãs Ittlinger e Grüne.

Duelos de oitavas de final nesta quinta (20)

0h - Thâmela/Victoria x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia)

0h - Pedrosa/Campos (Portugal) x Perusic/Schweiner (República Tcheca)

1h - Donlin/Denaburg (EUA) x Ana Patrícia/Duda

1h - Krattiger/Dillier (Suíça) x Evandro/Arthur Lanci

05:30 Ittlinger/Grüne (Alemanha) x Carol/Rebecca

6h - André/Renato x Hölting Nilsson/Andersson (Suécia)

