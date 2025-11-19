RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após ter constatada uma lesão na coxa esquerda que o deixará de fora da final da Copa Libertadores no próximo dia 29, o atacante Pedro utilizou suas redes sociais para pedir apoio da torcida do Flamengo ao time neste momento decisivo da temporada.

'MUITO MAIORES QUE MINHA AUSÊNCIA NESSA RETA FINAL'

O camisa 9 enalteceu o clube e a importância das próximas partidas do Rubro-Negro. Apesar de admitir a tristeza pela contusão, demonstrou confiança em seus companheiros tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro.

"Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos", disse.

"Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade. Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês. nesta quarta-feira (19) temos a primeira final. Que estejamos juntos apoiando e levando o Flamengo às glórias que merece. Sempre será pelo Flamengo. O Senhor é bom em TODO tempo. 'Tudo posso naquele que me fortalece.' Filipenses 4:13".

FEZ EXAMES HOJE

Pedro realizou exames médicos em um hospital na manhã desta quarta-feira (19). O Rubro-Negro, oficialmente, não dá um prazo de retorno.

O atacante se recuperava de uma fratura no antebraço direito antes da lesão muscular. O jogador aproveitou a passagem pelo hospital e fez também uma radiografia que apontou sinais de consolidação óssea no local.

SE PREPARAVA PARA RETORNAR SÁBADO

Pedro se preparava para retornar aos gramados neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia era que ele atuasse com uma tipoia para já adquirir ritmo de jogo antes da final da Copa Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

O Rubro-Negro embarca no próximo dia 26 para a capital peruana. Além do Bragantino, no sábado, enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (19), e o Atlético-MG, em Belo Horizonte, antes da decisão continental.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DO FLAMENGO

"O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira (18) e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira (19), realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna".


