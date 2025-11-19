A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) abriu o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 para credenciar entidades interessadas em organizar etapas do 38º Ranking Prefeitura de Juiz de Fora de Corridas de Rua. Podem participar instituições públicas, filantrópicas, organizações sem fins lucrativos e empresas privadas legalmente constituídas.

O credenciamento será realizado presencialmente no dia 15 de dezembro de 2025, às 9h30, na sede da SEL, localizada na Rua Custódio Tristão, 11, Santa Terezinha.

As propostas devem ser entregues dentro dos prazos previstos no edital. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (32) 3690-8188 e 3690-8187.