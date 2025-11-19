(UOL/FOLHAPRESS) - A pedido do São Paulo, a CBF confirmou que a partida entre o Tricolor e o Internacional, pela 37ª rodada do Brasileiro, será no Morumbis.

A oficialização veio na manhã desta quarta-feira. A diretoria do clube enviou um ofício à confederação pedindo a alteração do local do embate, que estava alocado na Vila Belmiro.

O UOL apurou que o São Paulo realizará a troca completa do gramado para o jogo, bem como o desmonte do palco. A expectativa é de capacidade máxima de ingressos à disposição.

O Morumbis vem sendo palco de uma série de shows neste mês de novembro, e avaliava-se a possibilidade de o gramado do estádio não ter condições de receber o jogo, marcado para as 20h (de Brasília) do próximo dia 3.

O próximo jogo do Tricolor, contudo, contra o Juventude, do dia 23, segue marcado para o estádio na Baixada Santista. No mesmo dia, o Morumbis receberá a banda britânica Oasis.

SEM VITÓRIAS LONGE DE CASA

Até aqui, o retrospecto do time como mandante longe de seu estádio em 2025 é ruim. Até aqui, não venceu nenhum jogo nessa configuração ? empatou três, sendo dois no Mané Garrincha, pelo Paulistão, e perdeu um.

O foco de Hernán Crespo e companhia, contudo, está agora na Neo Química Arena, para o clássico desta quinta-feira (20), contra o Corinthians. A bola rola Às 19h30.