SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ANAF (Associação Nacional dos Árbitros de Futebol) e a Abrafut (Associação de Árbitros de Futebol do Brasil) emitiram notas criticando as sanções a Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva.

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) os puniu com 40 dias de suspensão por erros técnicos no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Ramon Abatti era o árbitro principal, enquanto Ilbert Stevam estava responsável pelo VAR.

Nas publicações, as associações de arbitragem criticam o critério de julgamento do STJD. Enquanto os árbitros foram punidos, dirigentes que criticaram suas decisões "escaparam" com punições brandas.

De acordo com o tribunal, a dupla recebeu a punição por não ter marcado pênalti de Allan, do Palmeiras, em Tapia, do São Paulo, quando a partida estava 2 a 0 para o Tricolor. O Alviverde acabou vencendo por 3 a 2.

Outras supostas falhas também foram analisadas, como a possível expulsão de Andreas Pereira, do Palmeiras, por pisão em Bobadilla.