(UOL/FOLHAPRESS) - A Latam Airlines anunciou que fará quatro voos extras do Brasil para Lima, no Peru, para atender à demanda de torcedores interessados em acompanhar a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que acontece na capital peruana no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília).

O QUE ACONTECEU

A companhia aérea informa que os novos voos ocorrem nos dias 27 e 28 de novembro, sendo dois voos adicionais com origem de São Paulo (do aeroporto de Guarulhos) e mais dois voos do Rio de Janeiro (partindo do Galeão).

A Latam também diz que, para o retorno ao Brasil, programou mais quatro voos adicionais. Para Guarulhos são mais três voos extras, sendo dois para o dia 30 de novembro e um para o dia 2 de dezembro. O outro voo extra de retorno ao Brasil será para o Galeão, no dia 1º de dezembro.

A companhia afirma que, atualmente, opera 51 voos semanais entre o Brasil e a capital peruana, distribuídos entre São Paulo (28 voos), Rio de Janeiro (10 voos), Brasília (7 voos), Curitiba e Porto Alegre (3 voos cada cidade).