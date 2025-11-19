O Athletic Club oficializou a contratação de Allan Santhiago como novo treinador da equipe Sub-20 nesta terça-feira (18). Ele estará à frente do Esquadrão de Aço na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Athletic garantiu vaga na competição após conquistar, pela primeira vez, o título de Campeão do Interior no Campeonato Mineiro. O clube será o único representante da Zona da Mata na principal competição de base do país.

Com experiências em Atlético-GO, Cruzeiro e Londrina, Allan chega de seu trabalho mais recente no Coritiba, onde dirigiu as categorias Sub-17 e Sub-20 e conquistou, em 2025, a Copa Buh.

Em sua chegada, o treinador ressaltou o peso da preparação e os ajustes metodológicos que pretende implementar para a Copinha. “A expectativa é enorme. Estamos no clube implementando os processos, e existe essa euforia natural por ser a primeira vez do Athletic na Copinha”, afirmou.

Segundo Allan, a comissão técnica terá cerca de um mês e meio de trabalho até a estreia, período considerado fundamental para consolidar a proposta da equipe. “Esperamos fazer uma grande preparação, fortalecendo os processos, otimizando cada jogador e elevando o nível individual e coletivo. A ideia é integrar ao máximo todos os departamentos para que mais pessoas estejam envolvidas no trabalho”, destacou.

O treinador também ressaltou o momento vivido pelo clube e o alinhamento com o projeto de formação. “O Athletic vem crescendo muito e tem grandes objetivos. Um deles passa pela Copinha. Vamos solidificar nossa diretriz metodológica para que os atletas entendam a proposta e para que a equipe seja mais propositiva. Com o trabalho de todos, chegaremos muito bem na competição”.

Tags:

atletas | Atlético | base | categorias | Club | Clube | Copinha