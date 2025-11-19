(UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa escolheu as cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey para sediar os jogos da repescagem mundial para a Copa do Mundo 2026.

Iraque, República Democrática do Congo, Jamaica, Suriname, Bolívia e Nova Caledônia disputam duas vagas na próxima Copa.

As seleções jogarão nos estádios de Guadalajara e Monterrey. O primeiro receberá também quatro jogos da fase de grupos, enquanto o Estádio de Monterrey sediará três jogos da primeira fase e um confronto da fase de 32 avos de final.

Esses estádios icônicos são os palcos perfeitos para o que promete ser um evento emociante, cheio de paixão, drama e entusiasmo Gianni Infantino, presidente da Fifa

O sorteio da repescagem intercontinental para a Copa acontece nesta quinta-feira (20), às 9h (de Brasília). A Fifa sorteará duas chaves de mata-mata, sendo que Iraque e RD Congo já estão garantidas nas "finais" por terem melhor ranking.

Além disso, Suriname e Jamaica não podem se enfrentar por serem da mesma confederação, a Concacaf. Os vencedores das semis vão às decisões e as duas vencedoras dessa fase se garantem na Copa. Os confrontos serão disputados em partidas únicas.