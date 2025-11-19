SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muitas seleções foram eliminadas e viram o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 chegar ao fim. Com isso, diversos craques que brilham em seus clubes atualmente assistirão ao Mundial de casa.

EUROPEUS FORA DA COPA

Khvicha Kvaratskhelia e Giorgi Mamardashvili, destaques da Geórgia, estão fora da Copa. O atacante do PSG e o goleiro do Liverpool não conseguiram concretizar o sonho de levar o país à sua primeira participação na competição.

A Geórgia caiu em um grupo difícil, encerrando a campanha atrás de Espanha e Turquia. Seleção perdeu jogos cruciais e se despediu com derrota para a Bulgária por 2 a 1.

Outro atleta do Liverpool que não estará no Mundial é Dominik Szoboszlai. O meio-campista ficou abatido e chegou às lágrimas ao lado dos torcedores após a Hungria perder de virada em casa e ser eliminada pela Irlanda.

Em um ano difícil, Benjamin Sesko, do Manchester United, não conseguiu ajudar seu país de origem, a Eslovênia. Lesionado e com poucas atuações, ficou no meio do caminho com sua equipe, penúltima colocada de seu grupo.

Na Sérvia, que perdeu a vaga na repescagem para a Albânia, dois jogadores que atuam no futebol árabe também ficarão de fora: Aleksandar Mitrovic, do Al-Rayyan (Catar), e Sergej Milinkovic-Savic, do Al-Hilal (Arábia Saudita).

CRAQUES AFRICANOS FICAM PELO CAMINHO

No continente africano, a Nigéria chegou perto da repescagem, mas acabou derrotada pela República Democrática do Congo. Assim, o atacante Victor Osimhen, do Galatasaray, e Ademola Lookman, da Atalanta, não terão a chance de disputar uma Copa do Mundo em 2026.

Já Camarões, tradicional participante com oito presenças em Copas, caiu ainda na fase de grupos. Com isso, Bryan Mbeumo, do Manchester United, também está fora do Mundial.

Artilheiro do Borussia Dortmund na temporada, Serhou Guirassy foi eliminado junto à seleção da Guiné. Time ficou em quarto lugar em seu grupo, atrás de Argélia, Uganda e Moçambique.

Para completar o time de craques eliminados da Copa, está Pierre-Emerick Aubameyang. Centroavante do Olympique de Marseille quase viu seu país, o Gabão, conseguir a classificação. A equipe, porém, perdeu a vaga para a Costa do Marfim por apenas um ponto de diferença.