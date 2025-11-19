SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Vitória, na noite de quarta-feira (19), no Allianz Parque, em São Paulo. O resultado dá ao Flamengo a chance de ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro: ainda nesta quarta, encara o rival Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o time alviverde se manteve na segunda colocação, agora com 69 pontos e quatro jogos a realizar até o término da competição. Já a formação rubro-negra, com 71, tem cinco partidas a fazer na tentativa de sustentar o primeiro lugar na tábua de classificação.

Diante do Vitória, o Palmeiras enfrentou dificuldades e fez um jogo morno, especialmente no primeiro tempo. Após o intervalo, entraram jogadores que haviam acabado de voltar de suas seleções, casos de Gustavo Gómez e Vitor Roque.

O nível melhorou, mas foi só nos minutos finais que os comandados de Abel Ferreira estabeleceram uma pressão. Tiveram finalizações perigosas, como um cabeceio de Facundo Torres defendido por Thiago Couto e uma bicicleta de Allan por cima. O placar permaneceu inalterado até o apito final.