SÃO PAULIO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cristóvão Borges, que acumulou passagens por times como Corinthians e Flamengo, voltará a trabalhar em uma equipe do futebol após três anos.

Ele assinou com o Tombense (MG), que vai disputar a Série D do ano que vem ?na atual temporada, a equipe foi a lanterna da 3ª divisão nacional e acabou rebaixada.

Cristóvão está de volta ao cenário nacional depois de três anos. Seu último trabalho ocorreu no Figueirense, em 2023, quando os catarinenses disputavam a Série C.

O experiente técnico de 66 anos já passou por diferentes clubes grandes: além de Flamengo e Corinthians, ele comandou o Vasco, o Bahia, o Fuminense e o Athletico.

O Tombense terá três competições pela frente: o clube disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série D.