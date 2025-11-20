SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos até contou com o protagonismo de Neymar na Vila Belmiro, mas cedeu o empate por 1 a 1 diante da sensação Mirassol ? justamente em um pênalti cometido pelo camisa 10 e convertido por Reinaldo ? e não conseguiu se distanciar do Z4 do Brasileirão.
O resultado deixou o Peixe com 37 pontos, apenas um a mais em relação ao Vitória, que também empatou na noite desta quarta-feira (19) ao duelar contra o Palmeiras e inaugura a zona da degola. O Inter, que também está na luta contra a Série B, ainda joga na rodada.
O Mirassol, por outro lado, chegou aos 60 pontos e está cada vez mais confortável dentro do G6. O tropeço desta quarta-feira (19), no entanto, é o terceiro seguido dos paulistas nas últimas quatro partidas.
Os times voltam a jogar pelo Brasileirão na segunda-feira. O Santos encara o Inter no Beira-Rio em confronto direto contra o rebaixamento, enquanto o Mirassol recebe o Ceará no interior paulista.
COMO FICOU A BRIGA CONTRA O Z4?
A NOITE É DE NEYMAR (PARA O BEM E PARA O MAL)
O camisa 10 viveu noite de protagonista na Vila Belmiro: foi goleador, ao balançar as redes pela 1ª vez após 107 dias; foi garçom, ao dar o passe que só não gerou pênalti por impedimento e foi até mesmo descalibrado, em um chute que parou nas arquibancadas do estádio.
Neymar, no entanto, também preocupou e fez as vezes de vilão: ainda no 1º tempo, ele sentiu a parte de trás do joelho esquerdo e precisou de atendimento médico, mas seguiu em campo antes de, na etapa final, fazer o pênalti em Reinaldo em lance que gerou o empate do Mirassol.
GOLS E DESTAQUES
Lautaro vira garçom e Neymar agradece. O Santos demorou apenas três minutos para balançar as redes em um lance que saiu a partir de escanteio dos visitantes. Após rebatida da defesa, a bola sobrou para Lautaro Díaz, que rapidamente observou a movimentação de Neymar da ponta para o meio ainda no campo de defesa. O camisa 10 recebeu com total liberdade em meio ao escorregão de José Aldo e, cara a cara com Walter, não decepcionou: 1 a 0.
Peixe encurrala, mas impedimento atrapalha. Mais ligada em uma Vila pulsante, a equipe de Juan Pablo Vojvoda voltou a assustar quando João Schmidt acionou Neymar, que girou e entregou a bola para Barreal. O argentino, dentro da área, foi derrubado por Walter e viu o árbitro marcar pênalti, mas o lance acabou invalidado segundos depois por impedimento.
Alerta Neymar. Em meio a um esboço de melhora do Mirassol, que conseguiu gerar perigo com Negueba, os torcedores do Santos ficaram apreensivos quando Neymar colocou a mão na parte de trás do joelho e pediu atendimento médico. Para o alívio da maior parte do público, o astro voltou ao gramado sem qualquer problema.
Neymar vira zagueiro e bobeia. Bom para Reinaldo. O 2º tempo começou bastante equilibrado, e dois lances envolvendo Neymar geraram o empate. Primeiro, o camisa 10 cometeu falta em Lucas Ramon na ponta direita, e a cobrança ensaiada do Mirassol acabou com bate-rebate e posse de Reinaldo. O lateral-esquerdo deu um drible curto em Neymar, que não perdeu a viagem e atingiu o adversário dentro da área. Resultado? Pênalti marcado após VAR e gol do camisa do lateral: 1 a 1.
Ataques renovados. O gol fez Vojvoda agir rápido, e Robinho Jr e Guilherme entraram nos lugares de Barreal e Lautaro Díaz antes de Rollheiser substituir João Schmidt ? os visitantes responderam com uma troca quase que unificada do trio de ataque: Shaylon, Carlos Eduardo e Chico da Costa foram acionados por Rafael Guanaes.
Santos tenta, mas... Os minutos finais da partida voltaram a ter os donos da casa pressionando. O problema é que Walter estava atento até o apito final ? tanto em chute de Robinho, quanto em cabeçada de Zé Ivaldo e até mesmo em um "chute-cruzamento" que surgiu a partir de Neymar.
SANTOS: Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonís Frias, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt (Rollheiser), Willian Arão e Zé Rafael; Barreal (Robinho Jr), Neymar e Lautaro Díaz (Guilherme). T.: Juan Pablo Vojvoda
MIRASSOL
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba (Carlos Eduardo), Alesson (Shaylon) e Cristian (Chico da Costa). T.: Rafael Guanaes
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
VAR: Rodrigo D'Alonso FerreiraCartões amarelos: Zé Ivaldo (SAN)
Cartões vermelhos: não houveGols: Neymar (SAN), aos 3 min do 1º tempo; Reinaldo (MIR), aos 14 min do 2º tempo