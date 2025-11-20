RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense atrapalhou os planos do rival Flamengo no Brasileirão e venceu o clássico no Maracanã, por 2 a 1.

Os gols tricolores foram de Lucho Acosta e Kevin Serna, aproveitando uma lambança de Rossi. Tudo em um primeiro tempo terrível do Flamengo.

Jorginho, de pênalti, diminuiu no segundo tempo, mas já tarde demais. O Flamengo reclamou de outro pênalti anterior que não foi marcado.

A derrota impediu que o time de Filipe Luís abrisse vantagem na liderança em uma rodada na qual o Palmeiras empatou em casa com o Vitória.

O resultado, na prática, reduziu a distância entre Fla e Palmeiras para dois pontos: 71 a 69, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.

Para o Fluminense, a vitória foi crucial para manter o time em sexto, no bolo dos classificados à Libertadores, perseguindo uma das vagas diretas na fase de grupos.

Tudo isso em um jogo com a cantora Dua Lipa em um dos camarotes do Maracanã.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Red Bull Bragantino, sábado, no Maracanã. Já o Fluminense será o adversário do Palmeiras, no Allianz Parque. Os dois jogos serão às 21h30.

EFEITO DATA FIFA

O Flamengo sentiu a falta dos desfalques gerados pela data Fifa e também daqueles que já estavam com problemas físicos antes da janela de jogos das seleções.

Danilo e Alex Sandro chegaram direto do aeroporto direto para o banco de reservas no Maracanã. Varela foi outro que estava convocado e que começou entre os reservas. Mas Arrascaeta nem relacionado foi.

Na parte médica, a boa notícia foi a presença de Jorginho, que entrou no segundo tempo, mas Léo Ortiz ainda ficou mais um jogo fora.

A PERSPECTIVA DE QUEM VENCEU

O Fluminense já começou o jogo muito bem estruturado, marcando bem o Flamengo e achando espaços principalmente no lado direito da defesa adversária.

Canobbio perdeu boa chance logo aos três minutos, em um prenúncio do cenário que seria o primeiro tempo.

Coube a Lucho Acosta abrir o placar, aos 24 minutos, com belo gol. A batida colocada, por cima de Rossi, foi o desfecho de uma jogada rápida que começou com uma cobrança de lateral.

Congestionando bem lá atrás, o Flu ainda aproveitou uma boleira combinada de Rossi e João Victor para fazer o segundo.

O goleiro recebeu um recuo mal feito, tentou evitar o escanteio, mas perdeu o controle da bola na área. Serna roubou e correu para o abraço com o gol vazio.

JOÃO VICTOR VAIADO E TIRADO NO INTERVALO

O mundo do jovem zagueiro João Victor está desmoronando no Flamengo, e a tentativa dos companheiros foi de preservá-lo, apesar dos erros.

Ele foi mal contra o Sport, sendo um dos que falharam no lance do gol que o Flamengo tomou lá. Contra o Flu, um adversário mais gabaritado, o saldo foi ainda pior.

Nitidamente nervoso, tomou decisões erradas (saída de bola pelo meio que gerou perda de bola e lance perigoso) e ainda deu o recuo mal feito que antecedeu a besteira de Rossi.

A torcida não perdoou e chegou a vaiar o zagueiro. Rossi fez sinal negativo para a arquibancada, dizendo que era para preservar o garoto.

Filipe Luís, diante do cenário, sacou João Victor logo no intervalo, recorrendo a Danilo, que no dia anterior disputou o segundo tempo inteiro do empate do Brasil com a Tunísia.

Outra alteração para o segundo tempo foi a entrada de Junino no lugar de Luiz Araújo. Bruno Henrique sofreu para sustentar a bola entre os zagueiros do Flu.

FLA RECLAMA DE PÊNALTI NÃO MARCADO

O Flamengo melhorou no segundo tempo e reclamou de um pênalti não marcado pelo árbitro Davi Lacerda ? o VAR Wagner Reway também não chamou para revisão.

Na jogada, Samuel Lino conduziu pela esquerda, a bola ia em direção à linha de fundo e seria afastada por Thiago Silva. Mas Bruno Henrique foi mais rápido, se antecipou, tomou a frente do zagueiro tricolor. Sem ver o capitão do Fla, Thiago Silva atingiu a perna de Bruno Henrique, que caiu pedindo a penalidade. O árbitro marcou escanteio.

A PRESSÃO E O PÊNALTI MARCADO

Cebolinha e Jorginho foram as substituições seguintes no Flamengo, em um contexto de pressão crescente sobre o Flu. O tricolor praticamente não passou do meio-campo na etapa final.

O Flamengo ficou rondando a área do Flu, e o VAR apareceu para chamar a atenção e marcar um pênati. Renê afastou mal, e Saúl chutou para o gol. O lateral tricolor usou o braço para bloquear. Davi Lacerda foi chamado à beira do campo para revisar o lance e marcou a penalidade. Jorginho converteu e diminuiu o placar, já aos 40 minutos do segundo tempo.

Mas as falhas no primeiro tempo custaram caro para o Flamengo. O lado tricolor da rivalidade comemorou ao fim das contas.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal), Lucho Acosta (Nonato); Serna (Ignácio), Canobbio e Everaldo (John Kennedy). T.: Luís Zubeldía.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Saúl e Carrascal; Luiz Araújo (Juninho), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Plata). T.: Filipe Luís

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi Lacerda (ES)Assistentes: Rodrigo Figueiredo (Fifa-RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Lucho Acosta, Renê, Everaldo (FLU); Saúl, Pulgar (FLA)Gols: Lucho Acosta, 24'/1ºT (1-0); Serna, 32'/1ºT (2-0); Jorginho, 40'2ºT (2-1)