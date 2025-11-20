SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu nesta quinta-feira (20) o chaveamento e os confrontos da repescagem mundial para a Copa do Mundo de 2026. Entre os duelos, destaque para Bolívia x Suriname, vizinhos do Brasil, que se enfrentarão por uma vaga na competição de seleções.

O QUE ACONTECEU

A Bolívia enfrentará o Suriname na semifinal da chave 2. O vencedor do confronto encara o Iraque.

Apesar de estarem na América do Sul, Bolívia e Suriname disputam eliminatórias diferentes. A primeira faz parte da Conmebol (América do Sul), enquanto a segunda está na Concacaf (América Central e do Norte).

Na chave 1, Jamaica e Nova Caledônia disputam uma vaga na decisão diante da República Democrática do Congo.

Os vencedores das chaves 1 e 2 se garantem na Copa do ano que vem.

Os duelos serão disputados em jogos únicos, no México. As datas-base são os dias 23 e 31 de março.

COMO FUNCIONA A REPESCAGEM MUNDIAL?

Seis seleções estão envolvidas na repescagem mundial e brigam por duas vagas na Copa do Mundo. Um representante da América do Sul (Bolívia), um da África (RD Congo), um da Ásia (Iraque), um da Oceania (Nova Caledônia) e dois da América Central e do Norte (Suriname e Jamaica).

Iraque e República Democrática do Congo já estão nas finais da chave por serem as melhores no ranking da Fifa entre as seleções envolvidas. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.

VEJA JOGOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM MUNDIAL

Semifinais

Chave 1: Jamaica x Nova Caledônia

Chave 2: Suriname x Bolívia

Finais

Chave 1: RD Congo x Jamaica ou Nova Caledônia

Chave 2: Iraque x Suriname ou Bolívia

VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Sedes

Canadá

Estados Unidos

México

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

América do Sul

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

América Central e do Norte

Curaçao

Haiti

Panamá

Ásia

Arábia Saudita

Austrália *

Coreia do Sul

Irã Japão

Jordânia

Qatar

Uzbequistão

Europa

Alemanha

Áustria

Bélgica

Croácia

Escócia

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suíça

Oceania

Nova Zelândia

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia