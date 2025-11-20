SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu nesta quinta-feira (20) o chaveamento e os confrontos da repescagem mundial para a Copa do Mundo de 2026. Entre os duelos, destaque para Bolívia x Suriname, vizinhos do Brasil, que se enfrentarão por uma vaga na competição de seleções.
O QUE ACONTECEU
A Bolívia enfrentará o Suriname na semifinal da chave 2. O vencedor do confronto encara o Iraque.
Apesar de estarem na América do Sul, Bolívia e Suriname disputam eliminatórias diferentes. A primeira faz parte da Conmebol (América do Sul), enquanto a segunda está na Concacaf (América Central e do Norte).
Na chave 1, Jamaica e Nova Caledônia disputam uma vaga na decisão diante da República Democrática do Congo.
Os vencedores das chaves 1 e 2 se garantem na Copa do ano que vem.
Os duelos serão disputados em jogos únicos, no México. As datas-base são os dias 23 e 31 de março.
COMO FUNCIONA A REPESCAGEM MUNDIAL?
Seis seleções estão envolvidas na repescagem mundial e brigam por duas vagas na Copa do Mundo. Um representante da América do Sul (Bolívia), um da África (RD Congo), um da Ásia (Iraque), um da Oceania (Nova Caledônia) e dois da América Central e do Norte (Suriname e Jamaica).
Iraque e República Democrática do Congo já estão nas finais da chave por serem as melhores no ranking da Fifa entre as seleções envolvidas. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.
VEJA JOGOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM MUNDIAL
Semifinais
Chave 1: Jamaica x Nova Caledônia
Chave 2: Suriname x Bolívia
Finais
Chave 1: RD Congo x Jamaica ou Nova Caledônia
Chave 2: Iraque x Suriname ou Bolívia
VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
América Central e do Norte
Curaçao
Haiti
Panamá
Ásia
Arábia Saudita
Austrália *
Coreia do Sul
Irã Japão
Jordânia
Qatar
Uzbequistão
Europa
Alemanha
Áustria
Bélgica
Croácia
Escócia
Espanha
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Suíça
Oceania
Nova Zelândia
* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia