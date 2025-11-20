SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa realizou nesta quinta-feira (20) o sorteio da repescagem europeia, que dá quatro vagas na Copa do Mundo de 2026. A Itália enfrentará a Irlanda do Norte em casa.

O QUE ACONTECEU

Se vencer, a Azzurra ainda pegará fora de casa o vencedor de País de Gales x Bósnia na final por uma vaga na Copa. A tetracampeã busca sua primeira participação em Mundiais desde 2014.

A Chave B é a mais complicada: Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, Ucrânia, Suécia e Polônia. A Albânia encara a Polônia fora de casa. Se vencer, também decide fora contra o vencedor de Ucrânia x Suécia.

Sylvinho pode ser o único técnico brasileiro na Copa caso se classifique e nenhuma seleção garantida no Mundial contrate um treinador do Brasil até lá.

As partidas da repescagem europeia acontecem em março do ano que vem.

VEJA CONFRONTOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM EUROPEIA

Chave A

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales* x Bósnia*

Chave B

Ucrânia* x Suécia*

Polônia x Albânia

Chave C

Turquia x Romênia

Eslováquia* x Kosovo*

Chave D

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca* x Irlanda*

*Decidem a eventual final como mandante

COMO FUNCIONA A REPESCAGEM EUROPEIA?

16 seleções estão na disputa da repescagem europeia, em busca das últimas quatro vagas na Copa do Mundo: 12 delas vieram como vice-líderes nos seus grupos durante as Eliminatórias, enquanto outras quatro venceram seus certames na Liga das Nações.

Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca apareceram como segundos colocados.

Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte vieram da Liga das Nações.

As seleções foram divididas em quatro potes com quatro cada. Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas finais de cada chaveamento.

As partidas serão disputadas em modelo único. As equipes dos potes 1 e 2 têm a vantagem de decidir as semifinais em seus domínios. As datas-base dos confrontos são 26 e 31 de março de 2026.

*

VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Sedes

Canadá

Estados Unidos

México

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

América do Sul

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

América Central e do Norte

Curaçao

Haiti

Panamá

Ásia

Arábia Saudita

Austrália *

Coreia do Sul

Irã Japão

Jordânia

Qatar

Uzbequistão

Europa

Alemanha

Áustria

Bélgica

Croácia

Escócia

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suíça

Oceania

Nova Zelândia

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia


