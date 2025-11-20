SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa realizou nesta quinta-feira (20) o sorteio da repescagem europeia, que dá quatro vagas na Copa do Mundo de 2026. A Itália enfrentará a Irlanda do Norte em casa.
O QUE ACONTECEU
Se vencer, a Azzurra ainda pegará fora de casa o vencedor de País de Gales x Bósnia na final por uma vaga na Copa. A tetracampeã busca sua primeira participação em Mundiais desde 2014.
A Chave B é a mais complicada: Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, Ucrânia, Suécia e Polônia. A Albânia encara a Polônia fora de casa. Se vencer, também decide fora contra o vencedor de Ucrânia x Suécia.
Sylvinho pode ser o único técnico brasileiro na Copa caso se classifique e nenhuma seleção garantida no Mundial contrate um treinador do Brasil até lá.
As partidas da repescagem europeia acontecem em março do ano que vem.
VEJA CONFRONTOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM EUROPEIA
Chave A
Itália x Irlanda do Norte
País de Gales* x Bósnia*
Chave B
Ucrânia* x Suécia*
Polônia x Albânia
Chave C
Turquia x Romênia
Eslováquia* x Kosovo*
Chave D
Dinamarca x Macedônia do Norte
República Tcheca* x Irlanda*
*Decidem a eventual final como mandante
COMO FUNCIONA A REPESCAGEM EUROPEIA?
16 seleções estão na disputa da repescagem europeia, em busca das últimas quatro vagas na Copa do Mundo: 12 delas vieram como vice-líderes nos seus grupos durante as Eliminatórias, enquanto outras quatro venceram seus certames na Liga das Nações.
Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca apareceram como segundos colocados.
Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte vieram da Liga das Nações.
As seleções foram divididas em quatro potes com quatro cada. Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas finais de cada chaveamento.
As partidas serão disputadas em modelo único. As equipes dos potes 1 e 2 têm a vantagem de decidir as semifinais em seus domínios. As datas-base dos confrontos são 26 e 31 de março de 2026.
*
VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
América Central e do Norte
Curaçao
Haiti
Panamá
Ásia
Arábia Saudita
Austrália *
Coreia do Sul
Irã Japão
Jordânia
Qatar
Uzbequistão
Europa
Alemanha
Áustria
Bélgica
Croácia
Escócia
Espanha
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Suíça
Oceania
Nova Zelândia
* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia