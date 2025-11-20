RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em vez de roupa da delegação do Flamengo, um aerolook com camisa branca e calça preta. Essa combinação e a cara fechada após a derrota para o Fluminense resumiram o dia fora do comum para Danilo.

Ele tinha atuado na véspera pela seleção, atravessou o Atlântico e entrou após o intervalo para estabilizar o setor defensivo do Flamengo no clássico.

O desembarque no Rio foi às 18h30. Danilo chegou ao Maracanã às 19h30.

Tudo porque, na prática, o elenco atual mostra que não tem opções confiáveis suficientes para a reta final do Brasileirão e da Libertadores, em um momento de desgaste, viagens e lesões.

O cenário escancara uma falha no planejamento do Flamengo para o setor. A diretoria não buscou alvos de forma mais explícita no mercado.

Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira são zagueiros top de linha. Mas o Flamengo não trouxe um nome rodado para formar o quarteto, após a saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro.

Na ausência de dois deles ?por lesão, convocação e até um raro controle de carga?, a alternativa não se mostrou segura.

Nos últimos dois jogos, essa tarefa coube ao zagueiro João Victor, de 18 anos. Embora promissor, ele não a executou bem, como admitiu Filipe Luís, que sacou o defensor de 20 anos ainda no intervalo, já com 2 a 0 para o Fluminense.

Com falhas claras, inclusive no recuo que antecedeu a lambança de Rossi, as vaias apareceram.

"O Danilo já tem 34 (anos). Os meninos que estão começando que vão errar, é normal. Mas chegamos nesse momento da temporada onde precisamos deles e eu não tenho medo de colocar. Agora, claro, infelizmente não fez um bom jogo, eu tenho confiança, já vi ele performar, sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito, muito difícil. Pensei em várias outras opções, mas não existiam, sinceramente, com os jogadores que estão agora disponíveis para esse jogo. Era, na minha opinião, a melhor opção. Infelizmente, ele teve um jogo abaixo e assumi ele, eu e todos. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo, onde custou depois recuperar, entrar no jogo", disse Filipe Luís sobre o jovem zagueiro.

ESFORÇO DE LÉO PEREIRA

O cenário da zaga do Flamengo faz com que o time precise tanto de Léo Pereira que o titular bateu números altos de minutagem e jogos na temporada até aqui.

São 5,4 mil minutos jogadores na temporada, superando os 4,9 mil que teve em 2024. Léo Pereira atuou em 56 dos 62 jogos do Fla na temporada.

QUEM MAIS NA ZAGA?

O Flamengo ainda tem no clube um zagueiro experiente em fim de contrato: Pablo. Mas ele já está há meses afastado, treina sozinho no Ninho do Urubu e está em contagem regressiva para deixar o clube ao término do contrato, em dezembro.

Cleiton é outro zagueiro do elenco, mas até vai para o banco de vez em quando. Ele entrou da última vez contra o Bahia, quando Danilo foi expulso. Também não teve um primor de atuação.

Na concorrência com João Victor na condição de jovem zagueiro, o Flamengo também tem Iago, capitão do time sub-20. Filipe preferiu o primeiro por ter mais rodagem no time de cima.

BLINDAGEM DOS EXPERIENTES

Em xeque nos jogos recentes, João Victor tem recebido o apoio dos experientes. Ainda em campo, Rossi fez sinal para que a torcida não vaiasse o zagueiro. Mas foi tarde demais.

"Só o João pode sair disso para melhor. Cabe a nós acolher, como sempre. É um garoto especial, humilde. E isso faz parte da trajetória. Já vivi algumas coisas no futebol. Isso faz parte do crescimento. Em um momento como esse, pesa muito porque são pontos importantes. Mas ele está acolhido por todos nós. Não estamos aqui para crucificar ninguém", disse Danilo.

O próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino. Com os tarimbados de volta, Danilo e Léo Ortiz devem formar a dupla titular até Léo Ortiz voltar. Novas contratações só em janeiro.