Alguns treinadores se destacam por características específicas no comando à beira da quadra, como a forma de comunicação com os jogadores. No Minas, o técnico Léo Costa chama a atenção por utilizar três idiomas em um mesmo tempo técnico. Com atletas de nacionalidades diferentes ?Brasil, Argentina e Estados Unidos?, ele busca garantir que as instruções sejam compreendidas em momentos decisivos, alternando entre espanhol, inglês e português.

Segundo Léo, o inglês faz parte de sua formação familiar, já que sua avó era professora e abriu uma escola de idiomas em Franca. O espanhol foi incorporado ao longo da convivência com amigos e atletas, além de estudos básicos da língua.

"O inglês vem da minha família. Minha avó, Conceição, era professora e abriu uma escola em Franca. Toda a família teve contato com o idioma por causa dela. O espanhol veio da vivência, por ser uma língua próxima, por ter estudado um pouco e convivido com amigos e atletas que falam o idioma. Tenho nível intermediário, consigo me virar bem", afirmou.

Léo também acumula experiência internacional em programas de capacitação. Em 2024, esteve na Espanha acompanhando treinamentos das seleções local e da República Dominicana, em atividades que reuniram técnicos de vários países.

Para o treinador, a comunicação com o elenco ocorre de forma natural, e o domínio de outros idiomas facilita o processo.

"Isso ocorre naturalmente. Tento falar com os atletas de um modo que compreendam da melhor forma possível a mensagem. Acredito que falar outros idiomas auxilia nisso", disse.

Sua habilidade linguística contribuiu para que fosse escolhido como técnico do Time Mundo no Jogo das Estrelas do NBB em 2022.


