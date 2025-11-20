SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Palmeiras tropeçaram na rodada, mas seguem protagonizando o principal duelo do Campeonato Brasileiro de 2025. Alternando a liderança rodada a rodada, a dupla nivela a disputa por cima. Em números, a briga entre cariocas e paulistas já fez história nos pontos corridos.

POSSÍVEIS RECORDES

É matematicamente impossível que Flamengo (71) e Palmeiras (69) quebrem o recorde de maior número de pontos em uma edição de pontos corridos do Brasileirão. A marca de 90, do próprio Rubro-Negro, em 2019, é inalcançável com quatro rodadas para o fim da edição.

Apesar disso, é bem provável que cariocas, ou paulistas, se tornem o melhor segundo colocado da história. O recorde é do Santos, também em 2019, com 74 pontos.

É possível também que a dupla conquiste a terceira melhor campanha dos pontos corridos, que pertence a Corinthians (81, em 2015), Palmeiras (81, em 2022). No total, o Rubro-Negro pode chegar a 83. O Alviverde atinge 81 se vencer os jogos restantes.

As duas equipes são donas dos melhores ataques, além de se colocarem entre as três melhores defesas desta edição do Brasileiro. O Flamengo lidera no setor ofensivo (70 gols) e tem a segunda menos vazada (23 sofridos), enquanto o Palmeiras é vice (58 tentos) e terceiro (29 sofridos).

Outras estatísticas dominadas por Palmeiras e Flamengo incluem número de vitórias, aproveitamento e saldo de gols. O Cruzeiro fez frente em alguns momentos, mas a competição sempre foi nivelada pela dupla protagonista no futebol brasileiro nos últimos anos.

O Flamengo liderou a liga nacional em 24 rodadas, enquanto o Palmeiras foi primeiro colocado em oito. Somente Fortaleza e Corinthians, nas duas primeiras jornadas, também estiveram no topo.

OUTRAS DISPUTAS ELETRIZANTES

As edições de 2008, 2009, 2010, 2011, 2020 e 2023 tiveram briga pelo título até o fim, com campeão e vice separados por três pontos ou menos. Na maioria, o campeão só foi definido na última rodada. Mesmo assim, nenhuma das campanhas citadas tem tanto potencial de pontuação como as de Flamengo e Palmeiras neste ano.

Em 2023, por exemplo, o Palmeiras se sagrou campeão com 70 pontos, dois a mais que o Grêmio, o vice. Já é um número inferior ao do Rubro-Negro nesta edição. Mesma coisa para o Brasileirão de 2009, vencido pelo próprio clube carioca, com 67, a mesma diferença para o Internacional, segundo colocado.

Os 71 pontos do Flamengo igualam as campanhas de Fluminense e Corinthians, campeões em 2010 e 2011, respectivamente, além de 2020, mais um conquistado pela equipe do Rio de Janeiro.

A única campanha que supera a do líder Flamengo neste ano é a do São Paulo, campeão em 2008 com 75 pontos, três a mais que o Grêmio.

Dessa forma, com duas vitórias, tanto Flamengo quanto Palmeiras atingem campanhas históricas. A dupla prova que, mesmo brigando pelo título rodada a rodada, é possível "monopolizar" a pontuação e nivelar o campeonato por cima. O natural, como mencionado, é que os pontos fiquem mais espalhados, diante do equilíbrio da luta para se sagrar campeão nacional.

É importante ressaltar que existem exceções, como a edição de 2004, que teve Santos e Athletico Paranaense separados por apenas três pontos na classificação final. O Peixe foi campeão com 89 pontos, seguido pelo Furacão, com 86.

A pontuação é expressiva, porém, vale lembrar, aquela edição foi a penúltima antes do formato atual, com 20 clubes. 2004 teve quatro times a mais, ou seja, oito rodadas além das habituais 38. São 24 pontos em disputa que inviabilizariam o comparativo.

No ano seguinte, Corinthians e Internacional também ficaram separados por três pontos, com o Alvinegro campeão. Aquela edição de 2005, contudo, foi a do escândalo da Máfia do Apito e também tinha mais de 20 clubes.

A SITUAÇÃO NA TABELA

No momento, o Flamengo lidera com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. São 71 pontos para o Rubro-Negro, enquanto o Alviverde acumula 69.

Restam quatro jogos para cada. O Flamengo enfrenta Red Bull Bragantino e Ceará, no Maracanã, além de Atlético-MG na Arena MRV e Mirassol no Interior Paulista.

Já o Palmeiras encara Fluminense no Allianz Parque, mas fecha a participação com três jogos seguidos longe de seus domínios: Grêmio, Ceará e Atlético-MG.