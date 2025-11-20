SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez um jogo muito abaixo da média, empatou com o Vitória em pleno Allianz Parque, e desperdiçou a chance de se tornar líder do Brasileiro. A palavra "desperdício" ecoou no vestiário alviverde mesmo antes da derrota do Flamengo para o Fluminense ?que somada a um triunfo em casa na noite desta quarta-feira (19), deixaria a equipe de Abel Ferreira no topo da tabela mais uma vez.

O QUE ACONTECEU

Abel Ferreira disse aos seus jogadores após o jogo que a equipe desperdiçou todo o 1º tempo da partida contra o Vitória. O Palmeiras foi inofensivo na etapa inicial com apenas duas finalizações (o time tem média de 15,4 finalizações por jogo e é conhecido por exercer pressão nos minutos iniciais em casa).

Além disso, o treinador se queixou com a falta de personalidade de seus atletas durante a partida. O único jogador que tentou algo diferente foi Allan. O meia foi quem criou a principal chance do Palmeiras no jogo, que Bruno Rodrigues desperdiçou praticamente de baixo da trave.

O Palmeiras fez uma partida pouco criativa, e Abel Ferreira até apelou para Gustavo Gómez como centroavante. O zagueiro entrou aos 37 minutos do 2º tempo e ocupou o setor ofensivo na busca por um gol pelo alto. A equipe terminou o jogo com 38 cruzamentos na área, mas não teve sucesso.

Bruno Fuchs, zagueiro titular da equipe diante o Vitória, reforçou o discurso de Abel Ferreira no vestiário após o empate.

Horrível não ganhar o jogo. Fizemos um primeiro tempo ruim, abaixo. Não fomos protagonistas do jogo, não assumimos responsabilidades. Temos que melhorar. No segundo tempo fomos melhor, chegamos mais. O goleiro deles foi o melhor em campo, mas isso foi só no 2º tempo. Nós deixamos 45 minutos para trás

Já que o Palmeiras não teve nenhum herói nos minutos finais, o Fluminense decidiu dar uma força e venceu o Flamengo para manter o campeonato aberto. A equipe de Zubeldía venceu por 2 a 1 e deu alívio ao Alviverde após o empate em casa contra uma equipe do Z4.

O Flamengo é líder do Brasileirão com 71 pontos, e o Palmeiras segue próximo, com 69 (o Fla poderia abrir uma vantagem de cinco com uma vitória). Restam quatro rodadas em disputa.

No final de semana, o Alviverde recebe o Fluminense no Allianz Parque. Já o Fla enfrenta o RB Bragantino no Maracanã.