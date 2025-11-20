SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Cruzeiro viram suas chances de título do Campeonato Brasileiro aumentarem após a derrota do Flamengo no clássico para o Fluminense, na última quarta-feira (19). Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Mesmo com o empate sem gols diante do Vitória, no Allianz Parque, as chances de título do Palmeiras aumentaram de 26,6%, na última rodada, para 29,9%.

O Flamengo, que tinha 72% após assumir a liderança na jornada anterior, teve queda para 67,4%. O revés no Fla-Flu acabou não custando tanto quanto poderia, embora, com um triunfo, pudesse encaminhar ao título para os rubro-negros.

O maior beneficiado da rodada pode ser o Cruzeiro. No momento, as chances de título são de 3,5%, mas, se vencer o Juventude nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), em Caxias do Sul, pode encostar.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, enquanto o Palmeiras encara o Fluminense em São Paulo. Ambas as partidas serão disputadas neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília).

CHANCES DE TÍTULO

Flamengo - 67,4% (era de 72%)

Palmeiras - 29,2% (era de 43,7%)

Cruzeiro - 3,5% (era de 1,4%)

Mirassol - 0,002% (era de 0,011%)

COMO ESTÁ A TABELA

Flamengo - 71 pontos (21 vitórias)

Palmeiras - 69 pontos (21 vitórias)

Cruzeiro - 64 pontos (18 vitórias)

Mirassol - 60 pontos (16 vitórias)