(UOL/FOLHAPRESS) - A World Surf League (WSL) anunciou oficialmente nesta quinta-fera que o tricampeão mundial Gabriel Medina está confirmado para a temporada 2026 do Mundial de Surfe (CT). O retorno marca a volta do brasileiro à elite, que ficou fora da disputa em 2025 por causa de uma lesão no ombro.

LESÃO NO OMBRO

Ausência em 2025, Medina sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo durante um treino em Maresias (SP). O surfista foi submetido a uma cirurgia e passou por um período de reabilitação intenso.

A WSL utilizou um wildcard (convite) de lesão para garantir sua vaga no CT de 2026.

ESTRELAS REUNIDAS

Além de Medina, a próxima temporada do CT terá John John Florence de volta, Filipe Toledo, Italo Ferreira e Yago Dora - todos campeões mundiais. Isso consolida um elenco estelar para 2026, com grandes nomes do surfe competindo novamente no mais alto nível.

REFERÊNCIA

Medina, que fez sua estreia explosiva em 2011 e conquistou seu primeiro título mundial em 2014, é considerado um dos surfistas mais influentes da história.

Ao longo de 13 temporadas no CT, acumulou 18 vitórias em etapas, três títulos mundiais (2014, 2018 e 2021) e permaneceu por mais de uma década entre os cinco melhores do mundo.

MUDANÇAS NA WSL

A WSL retornará ao formato de pontos corridos, o que aumenta a importância de consistência ao longo da temporada. Para coroar o campeonato, a decisão final acontecerá em Pipeline, palco clássico e simbólico do surfe mundial.

A temporada começa em abril, em Bells Beach (Austrália), e seguirá por picos clássicos como Gold Coast, Margaret River, Teahupo?o, Saquarema, J-Bay, El Salvador, Trestles e Portugal.