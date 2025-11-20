SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com passagens marcantes pela seleção brasileira e pelo Manchester City, o volante Fernandinho anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (19), aos 40 anos.
"Já estou cansado. Cansei hoje correndo 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais. Já fui bem realizado no futebol", disse após participação em jogo beneficente na Arena da Baixada, estádio do Athletico-PR. O agora ex-jogador afirmou ainda que agora vai se dedicar para "aproveitar com a família".
Natural de Londrina, no Paraná, Fernandinho foi revelado pelo Athletico-PR, onde estreou como profissional em 2002.
Em 2005, se transferiu para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia. Conquistou seis títulos do campeonato nacional e a Copa da Uefa, rebatizada em 2009 para Liga Europa.
Em 2013, foi negociado para o Manchester City. No clube inglês, ficou quase uma década e foi peça importantíssima de Pep Guardiola, tendo conquistado cinco títulos da Premier League.
Voltou para o Athletico em 2022, e ficou no clube até o fim do ano passado. Sua última partida foi contra o Atlético Mineiro, no dia 8 de dezembro. A equipe paranaense perdeu por 1 a 0 e acabou rebaixada para a Série B.
Pela seleção brasileira, Fernandinho jogou as Copas de 2014 ?foi um dos titulares na goleada de 7 a 1 da Alemanha? e 2018, e foi campeão da Copa América, em 2019.
Ao todo, foram 918 jogos como profissional, com 110 gols.