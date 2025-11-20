SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tenta blindar o zagueiro João Victor, que foi vaiado pela torcida no Maracanã e substituído por Filipe Luís no intervalo da derrota por 2 a 1 contra o Fluminense.

HORA DE SEGURAR

Elenco e comissão técnica reafirmaram a confiança a João Victor no vestiário. O UOL apurou que a conversa teve tom acolhedor, especialmente de Danilo, um dos mais experientes do elenco.

A jovem promessa sentiu os erros em sequência e cedeu à pressão no Maracanã. Vaiado, não conseguiu desempenhar a função por conta da parte mental.

A preocupação do Flamengo está justamente na pressão da torcida, que recaiu sobre João Victor. Com as voltas de Ortiz e Danilo, o jovem defensor jogará muito pouco nos últimos compromissos de 2025.

As chances de retorno ao time titular são remotas, a menos que dois dos três veteranos que dominam a posição se machuquem ou cumpram suspensão.

Internamente, João Victor é visto como um jovem tranquilo e trabalhador. Ele impressionou nas categorias de base, por isso treina junto aos profissionais desde o início do ano. A avaliação é de que o potencial está ali, mas precisa ser lapidado com calma. Os jogos importantes pesaram.

Outros jovens defensores, como Iago, xodó da torcida, também devem ser preservados nesta reta final da temporada.

Casos semelhantes, como os de Lorran e Evertton Araújo, são vistos como exemplos para a necessidade da blindagem. Criticados pela torcida, os jovens jogadores encaixaram pouco no Flamengo. O meia-atacante, inclusive, foi negociado ao Pisa, da Itália.

ATUAÇÃO RUIM NO MARACANÃ

Depois de falhar contra o Sport, mas ver as críticas atenuadas por conta da goleada do Flamengo, João Victor irritou a torcida com nova exibição apática. Assustado, ele errou na saída de bola que originou o gol de Lucho Acosta e recuou mal para Rossi no lance do segundo tento tricolor.

O goleiro teve uma falha maior ao tentar dominar e entregou a bola para Kevin Serna marcar, mas o erro caiu na conta do jovem zagueiro. Depois disso, ele foi vaiado e hostilizado toda vez que tocou na bola até o fim do primeiro tempo.

VETERANOS DEFENDEM, E FILIPE LUÍS EXPLICA ESCOLHA

Diante das vaias, Rossi pediu ao torcedor rubro-negro que não vaiasse João Victor ainda dentro de campo, mas não adiantou. Após o apito final, o goleiro argentino assumiu a culpa pelo segundo gol.

Outro que saiu em defesa de João Victor foi Léo Pereira. Mais experiente, o zagueiro explicou que as vaias só minam a confiança do jovem defensor.

"Ele é um garoto que tem um potencial gigante, nos ajuda diariamente nos treinamentos, temos total confiança nele. Ele precisa do nosso respaldo, como precisa do respaldo do torcedor também. Por isso que a gente pede que apoie ele, tem poucos jogos no profissional. Não pode cobrar e vaiar por um lance específico, querer cobrar, vaiar, principalmente no 1º tempo. Não é nem tenso, mas a gente tem um cuidado a mais por ele ser uma joia da nossa base", disse.

Na entrevista coletiva, Filipe Luís defendeu João Victor, mas admitiu que o nível dos defensores titulares é muito acima dos garotos que sobem das categorias de base. Léo Pereira, Ortiz e Danilo, segundo o comandante, são jogadores de seleção brasileira.

A diferença entre os jogadores que estão aqui é muito grande. Os Léos (Pereira e Ortiz), o Danilo são jogadores de seleção brasileira. O nível deles é muito alto. Eu também quero colocar os meninos da base, a torcida pede, mas eu vejo todo dia que a diferença é muito grande, são homens, estão prontos, e os meninos vão errar. Chegou no momento da temporada que precisamos usar eles, eu não tenho medo de usar. Infelizmente, nesta quinta-feira (20), não fez um bom jogo. Tenho confiança, já vi ele (João Victor) performar, mas era um jogo muito difícilFilipe Luís

Com ou sem João Victor, o Flamengo volta a campo no sábado (22), para enfrentar o Red Bull Bragantino. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.