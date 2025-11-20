SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro passou a maior parte do tempo atrás no placar, mas não desistiu e empatou com o Juventude por 3 a 3 hoje em Caxias do Sul (RS), em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Kaio Jorge, duas vezes, e Sinisterra fizeram os gols do Cruzeiro. Marcelo Hermes e Gabriel Taliari, também duas vezes, fizeram os gols do Juventude.

Com dois gols hoje, Kaio Jorge chega a 19 gols no Brasileirão 2025. O atacante da Raposa agora se isola na artilharia, deixando De Arrascaeta, do Flamengo, com 17 gols na vice-artilharia.

Já o gol de Marcelo Hermes, o primeiro da partida, foi com um chutaço que encobriu o goleiro Cássio. O gol deixou dúvida se o lateral quis mesmo fazer aquilo ou não.

Com o empate, o Cruzeiro vai a 65 pontos e segue em 3º lugar, seis pontos atrás do líder Flamengo.

Já o Juventude toma um banho de água fria no sonho de fugir do Z4. Os jaconeros seguem em 18º lugar, agora com 33 pontos, quatro pontos atrás do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O próximo confronto do Juventude é contra o São Paulo, no domingo, no Morumbi. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão.

FOI SEM QUERER, OU NÃO?

O gol de Marcelo Hermes, aos 7 minutos de partida, deixou dúvidas se foi intencional. O lateral avançou pela esquerda e bateu cruzado para a área, mas a bola acabou encobrindo o goleiro Cássio.

No entanto, o lateral afirmou que quis fazer aquilo mesmo, confirmando em entrevista ao Premiere na saída do gramado.

Em jogos passados eu tentei fazer mais fechado e dessa vez deu certo Marcelo Hermes, ao Premiere

Matheus Henrique, do Cruzeiro, tem uma opinião diferente. Também em entrevista no gramado, o meia foi categórico e disse que "o primeiro gol do Juventude foi sem querer".

GOLS E DESTAQUES

1 x 0: Marcelo Hermes abriu o placar o Juventude aos 7 minutos do 1º tempo. Gabriel Taliari fez um passe em profundidade e o lateral Marcelo bateu pra área, aparentemente tentando um cruzamento fechado, mas a bola encobriu Cássio.

2 x 0: Gabriel Taliari ampliou a vantagem para os donos da casa aos 15 do 1º tempo. O atacante recebeu passe por elevação na área, dominou com o peito e finalizou de cavadinha para fazer o 2 a 0.

2 x 1: Sinisterra descontou para o Cruzeiro na reta final do 1º tempo em jogada de bola parada. William cobrou falta na lateral, pela esquerda, e mandou na área, com Sinisterra cabeceando forte para o fundo do gol de Jandrei.

2 x 2: O gol de empate do Cruzeiro, aos 7 minutos do 2º tempo, foi en jogada trabalhada. Japa avançou pela direita, lançou cruzando lá para a lateral esquerda e Kaiki bateu para dentro da área. Kaio Jorge deu um carrinho para alcançar a bola e deixar tudo igual no Alfredo Jaconi.

3 x 2: O gol que recolocou o Juventude à frente aos 13 minutos do 2º tempo foi bem parecido com o do Cruzeiro. Marcelo Hermes cruzou pela esquerda, Mandaca ajeitou de cabeça e Taliari finalizou de voleio.

3 x 3: Yannick Bolasie cruzou da direita, Arbner errou o corte e Kaio Jorge finalizou batendo cruzado para empatar novamente para o Cruzeiro.

*

FICHA TÉCNICA

Juventude x Cruzeiro

Campeonato: Brasileirão (34ª rodada)

Data: 20/11/2025

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Gols: Marcelo Hermes (JUV), 7' do 1º tempo (1-0); Gabriel Taliari (JUV), 15' do 1º tempo (2-0); Sinisterra (CRU), 41' do 1º tempo (2-1); Kaio Jorge (CRU), 7' do 2º tempo (2-2); Gabriel Taliari (JUV), 13' do 2º tempo (3-2); Kaio Jorge (CRU), 39' do 2º tempo (3-3)

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo (Alan Ruschel), Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves (Juan Sforza), Jadson, Luís Mandaca (Ewerthon), Nenê (Abner); Rafael Bilu (Giovanny), Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Cruzeiro: Cássio; Kaiki (Kauã Prates), Villalba, Fabrício Bruno, William (Kauã Moraes); Matheus Henrique (Japa), Lucas Silva (Ryan Guilherme), Romero; Sinisterra (Bolasie), Kaio Jorge, Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.