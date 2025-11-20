ELE ESTÁ DE VOLTA! @gabrielmedina está confirmado para 2026.



Veja Gabriel de volta entre a elite do surf, 1 de abril de 2026, enquanto a temporada começa em Bells Beach.#WSLBrasil pic.twitter.com/ZukGi9n9lU WSL Brasil (@WSLBrasil) November 20, 2025

Gabriel Medina retorna ao Tour em 2026 pronto para escrever um novo capítulo [em sua carreira]. O tricampeão chega com fome, foco e aquela presença que muda o clima no lineup. Se tem Medina na água, tem expectativa lá em cima e a busca pelo tetra já começou, publicou a WSL em suas redes sociais.

Em razão da lesão, em janeiro de 2025, Medina foi submetido a uma cirurgia para reconstruir o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

Tags:

Circuito Mundial de Surf | Esportes | Gabriel Medina | Surfe | WSL