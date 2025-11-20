SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu um jogo agitado contra o Bahia, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, por 3 a 2, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols do Fortaleza foram anotados por Bareiro, Herrera e Deyverson, enquanto Willian José e Tiago descontaram para o Bahia. Os mandantes ainda pressionaram muito pelo empate, mas pararam na defesa da equipe cearense.
Com a vitória, o Fortaleza chegou a 34 pontos e fica três atrás do Santos, primeiro time fora do Z4. Já o Bahia perde a chance de voltar à quinta posição e fica em sétimo, com 53.
Na próxima rodada, o Fortaleza visita o Bragantino, na próxima quarta-feira, enquanto o Bahia recebe o Vasco, no domingo.
GRINGOS DECIDIRAM PARA O FORTALEZA
O Fortaleza deve muito de sua vitória a três gringos: Adam Bareiro, Herrera e Pochettino. O primeiro foi o nome mais marcante do primeiro tempo.
Depois de ter um gol anulado e perdido outro gol inacreditável, o atacante paraguaio aproveitou cruzamento de Herrera para abrir o placar. E o volante argentino aproveitou a bola por cima do compatriota Pochettino para fazer o segundo, também de cabeça.
Na segunda etapa, o Fortaleza apostou em contra-ataques. Bareiro ainda teve duas chances, mas parou em Ronaldo e mandou para fora. Pochettino teve um destaque negativo ao cometer o pênalti que deu o primeiro gol ao Bahia.
Quando os mandantes pressionavam pelo empate, Herrera apareceu de novo e fez a linda jogada que originou o terceiro gol, marcado por Deyverson.
LANCES IMPORTANTES
Fortaleza assustou logo no início: Antes do primeiro minuto de jogo, Pochettino aproveitou um passe errado de Luciano Juba e arriscou da intermediária, assustando o goleiro Ronaldo.
Defesaça! O Bahia respondeu com um lindo chute de Erick Pulga, que ia marcando um golaço, mas Brenno se esticou todo e pegou com a ponta dos dedos para mandar para escanteio.
Impedido! Adam Bareiro balançou as redes para o Fortaleza aos dez minutos, após tentar um voleio e mandar por cima de Ronaldo. O atacante, no entanto, estava em posição irregular no lance.
Inacreditável! Aos 23, Bareiro perdeu um gol praticamente feito. Breno Lopes cruzou rasteiro e deixou o paraguaio na cara do gol, mas ele tirou demais de Ronaldo e mandou no travessão.
Brenno apareceu mais uma vez: Erick Pulga fez uma boa jogada pela direita e bateu rasteiro para outra bonita defesa de Brenno. No rebote, Ademir não conseguiu alcançar.
0x1: O Fortaleza abriu o placar aos 29 minutos, com Bareiro. Herrera deu um bonito corte em Juba e cruzou na cabeça do paraguaio, que só desviou para o gol.
0x2: Herrera ampliou para os visitantes seis minutos depois. Após cruzamento de Pochettino, o argentino apareceu na segunda trave para completar de cabeça.
Chute perigoso! O Fortaleza veio para a segunda etapa apostando em contra-ataques, e quase ampliou aos dez minutos. Pochettino veio em velocidade, mas demorou e passou para Bareiro, que finalizou com força de fora da área. Ronaldo foi bem e segurou a pancada.
Pra fora! Éverton Ribeiro encontrou um lindo passe na área para Erick Pulga, mas o atacante chutou com força e balançou a rede pelo lado de fora.
1x2: Aos 18 minutos, Pochettino foi afastar bola da área do Fortaleza e acabou acertando Ademir, com o pênalti sendo marcado pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein. Na cobrança, Willian José deslocou Brenno e diminuiu.
Bloqueio humano! Éverton Ribeiro deu um passe mágico na linha de fundo para Jean Lucas, que rolou para Ademir. Na hora da finalização, dois jogadores do Fortaleza se jogaram para bloquear. Na sequência, Ademir criou outra boa chance, girando e chutando rasteiro para defesa de Brenno.
1x3: O Fortaleza sustentava a pressão e conseguiu ampliar mais uma vez. Herrera fez linda jogada na linha de fundo e cruzou para Breno Lopes, que não conseguiu finalizar. Mas a bola sobrou para Deyverson, que bateu de primeira para fazer o terceiro.
2x3: Em cobrança rápida de escanteio, Ademir pegou a defesa do Fortaleza despreparada e encontrou Tiago, que empurrou para descontar.
*
FICHA TÉCNICA
Bahia 2 x 3 Fortaleza
Campeonato Brasileiro - 34ª rodada
Data: 20/11/2025 (quinta-feira)
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Willian José (BAH), aos 20'/2ºT; Tiago (BAH), aos 42'/2ºT ; Adam Bareiro (FOR), aos 29'/1ºT; Herrera (FOR), aos 35'/1ºT; Deyverson (FOR), aos 29'/2ºT
Bahia: Ronaldo; Gilberto (Cauly), David Duarte (Éverton Ribeiro), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick (Tiago) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José. T.: Rogério Ceni.
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira (Pablo Roberto) e Pochettino (Allanzinho); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Rossetto) e Adam Bareiro (Deyverson). T.: Martín Palermo.